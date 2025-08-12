Рекламодателям

Автодилеры намерены за август сократить избыточные запасы на складах по России

  • 12/08/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Автодилеры намерены за август сократить избыточные запасы на складах по России
Снижение ставок по депозитам повышает спрос на новые автомобили

Распродажи на авторынке продолжаются, поэтому можно ожидать, что август продолжит тенденцию июля. Однако традиционная подготовка к школе в конце месяца может отвлечь внимание потребителей. Такое мнение высказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его прогнозам, в августе продажи могут составить 110–130 тысяч новых автомобилей.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский отметил, что август продолжает темп июля, а начало месяца даже чуть лучше, чем в начале июля. Остановка производства из-за корпоративных отпусков — это положительный момент. Она означает, что на рынок не поступит много автомобилей с российских заводов. Это даёт шанс дилерам иностранных брендов сократить избыточные запасы.

— Рассчитываем, что текущий август по объему продаж будет примерно равен июлю. Кто-то уже успел реализовать отложенный спрос, плюс незначительное, но все-таки падение ключевой ставки ЦБ делает депозиты чуть менее выгодными, а ставки — более привлекательными, — комментирует коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин агентству «Автостат».

По его словам, специалисты не опасаются дефицита на рынке из-за отпусков на заводах и четырехдневных смен. У всех есть запасы. Могут возникнуть проблемы с отдельными комплектующими, но это случается и при работе автозаводов в три смены.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты оценили рынок ретро-автомобилей в Новосибирской области. В частных гаражах, в том числе в сельской местности, стоят старые советские машины, но их не очень много.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

1 190

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : продажи автомобиль


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор ООО «Агент-Контейнер», менеджер профессионального бокса

Дмитрий Колодаев: В инвестициях в профессиональный спорт пока нет системности

Новосибирцы изучают мировые практики и намерены совершенствовать работу по поиску перспективных спортсменов
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Не так весело, как в детстве»: новосибирцы высказались об обновлённом блокбастере «Терминатор 2: Судный день»
12/08/25 12:30
Культура Общество
Первый участник ипотечной программы для работников ОПК получил ключи от квартиры
12/08/25 12:17
Власть
В Новосибирске резко увеличилось количество производителей беспилотников
12/08/25 12:00
Бизнес Технологии
Автодилеры намерены за август сократить избыточные запасы на складах по России
12/08/25 11:00
Ребенку с органическим поражением головного мозга требуется дорогостоящее лечение
12/08/25 10:55
Общество
В Новосибирске услуги визажиста оказались самыми дорогими в Сибири
12/08/25 10:00
Бизнес Общество
Брендированный сувенир для Новосибирска разработали в Екатеринбурге
12/08/25 9:00
Бизнес Город Общество
У новосибирцев падает интерес к праворульным автомобилям
11/08/25 18:30
Новосибирск в лидерах: первый этап конкурса «Культурная столица – 2027» завершен
11/08/25 18:10
Власть
Непогода тормозит уборочную кампанию в Новосибирской области
11/08/25 18:00
Агропром
Новосибирцы жалуются на очередной сбой мобильного интернета
11/08/25 17:00
Общество
Продвижение на онлайн-площадках и сервисах выбирают 84% предпринимателей Сибири
11/08/25 16:30
Бизнес ПроБизнес
Кадры для АПК: Новосибирская область запускает новую программу поддержки
11/08/25 16:22
Власть
МВД изменит правила регистрации автомобилей в России
11/08/25 16:00
«Там люди как рабы»: в Новосибирске насчитали более сотни рабочих домов
11/08/25 15:30
Бизнес Общество Социальное предпринимательство
Новосибирск станет центром технологического развития: все о подготовке к «Технопрому»
11/08/25 15:15
Власть
В России планируют полностью поменять портал «Госуслуги»
11/08/25 15:00
Общество
Новосибирцам напомнили о выплатах, которые предоставляются на детей к школе
11/08/25 14:00
Общество
Новосибирцам рассказали, кому ждать повышения пенсий в сентябре
11/08/25 13:00
Общество
«Тайм Парк»: достоинства жизни и бизнеса на Красном проспекте
11/08/25 12:11
Недвижимость
Популярное
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
Новости компаний
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10
Новосибирские энергетики направили на модернизацию электросетей 1,9 млрд рублей
5/08/25 10:15
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 1 полугодие
5/08/25 9:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять