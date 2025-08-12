Автодилеры намерены за август сократить избыточные запасы на складах по России

Распродажи на авторынке продолжаются, поэтому можно ожидать, что август продолжит тенденцию июля. Однако традиционная подготовка к школе в конце месяца может отвлечь внимание потребителей. Такое мнение высказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его прогнозам, в августе продажи могут составить 110–130 тысяч новых автомобилей.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский отметил, что август продолжает темп июля, а начало месяца даже чуть лучше, чем в начале июля. Остановка производства из-за корпоративных отпусков — это положительный момент. Она означает, что на рынок не поступит много автомобилей с российских заводов. Это даёт шанс дилерам иностранных брендов сократить избыточные запасы.

— Рассчитываем, что текущий август по объему продаж будет примерно равен июлю. Кто-то уже успел реализовать отложенный спрос, плюс незначительное, но все-таки падение ключевой ставки ЦБ делает депозиты чуть менее выгодными, а ставки — более привлекательными, — комментирует коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин агентству «Автостат».

По его словам, специалисты не опасаются дефицита на рынке из-за отпусков на заводах и четырехдневных смен. У всех есть запасы. Могут возникнуть проблемы с отдельными комплектующими, но это случается и при работе автозаводов в три смены.

