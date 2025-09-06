Новосибирский эксперт рассказал, когда лучше всего покупать шины для автомобиля

Лучшее время для покупки шин в России — начало осени. В этот период магазины предлагают самые выгодные условия и широкий выбор, утверждают специалисты компании КИТ. К октябрю-ноябрю самые популярные модели и размеры шин раскупаются. Остаются только менее востребованные.

— Откладывать покупку зимней резины до момента, когда температура опустится ниже семи градусов тепла, достаточно рискованно. Это не только создает опасность для автомобиля, но и может привести к штрафам, — отметили специалисты компании в разговоре с Lenta.Ru.

Вячеслав Ашурков, глава регионального представительства Федерации автовладельцев Новосибирской области считает, что лучшее время для покупки шин в Новосибирске — завершение сезона. Например, в сентябре-октябре выгодно покупать летнюю резину.

— Если говорить про зимнюю резину, то ее нужно было приобретать в апреле. В это время продавцы делали скидки, так как им нужно было обновлять ассортимент на лето. А тем, кто до сих пор не купил зимние покрышки, нужно брать их из первых партий. Опыт показывает, что чем дальше сезон, тем дороже становится резина, — рассказал Вячеслав Ашурков, глава регионального представительства Федерации автовладельцев Новосибирской области.

По данным Drom, в Новосибирске средняя цена за комплект шин колеблется от 6 до 14 тысяч рублей.

По итогам августа спрос на перевозку шин в России вырос на 33,2% по сравнению с июлем. В России особенно популярны шины для легковых автомобилей с радиусом 15–16 дюймов.

Напомним, за использование летней резины зимой можно получить предупреждение или штраф в 500 рублей.

Стоит отметить, что временное установление снежного покрова в Новосибирске ожидают в третьей декаде сентября.

