В России составили прогноз продаж новых автомобилей на 2026 год

В России в 2026 году ожидается продажа 1,3 миллиона новых легковых автомобилей. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за геополитической неопределенности прогнозы варьируются: от 1,14 миллиона (-5%) в худшем случае до 1,495 миллиона (+15%) в лучшем. Базовый сценарий предполагает 1,312 миллиона проданных машин, что на 5% больше, чем по ожиданиям, будет реализовано в текущем году.

В 2026 году, по словам эксперта, продажи легковых автомобилей составят в среднем 120–130 тысяч в месяц.

Ранее «Автостат» провел опрос и выяснил, что основная причина снижения спроса на новые автомобили в нашей стране в 2025 году — высокие процентные ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности граждан из-за общей экономической обстановки в стране (43%). Еще 25% респондентов считают, что спад связан с ожиданием возвращения мировых автобрендов на российский рынок.

