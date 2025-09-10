Эксперты рынка назвали популярные марки новых автомобилей в Новосибирске

В аналитическом отчете, подготовленном компанией «Автостат» для редакции Infopro54, представлен подробный анализ динамики продаж автотранспортных средств на рынке Новосибирской области за период с января по август 2025 года.

Согласно данным отчета, безусловным лидером по объему продаж в регионе стал бренд CHERY. За отчетный период было реализовано 1 876 единиц транспортных средств, что свидетельствует о росте по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, когда за тот же период было продано 1 786 автомобилей данного бренда.

Со второй позиции и далее показатели продаж значительно снизились по сравнению с прошлым годом.

Второе место по объему продаж в области занимает отечественный бренд LADA, реализовавший 1 695 автомобилей за восемь месяцев 2 025 года, что несколько ниже показателя 2024 года, когда было продано 1 946 единиц.

Третье место занял китайский бренд Haval, который реализовал 1076 машин. Это заметно меньше, чем в прошлом году, когда было продано 2435 автомобилей.

Четвертое место в рейтинге занял бренд GEELY. За первые восемь месяцев 2025 года у компании купили 757 автомобилей, это меньше, чем в 2024 году (1395 единиц).

Пятое место занимает CHANGAN. За период в 8 месяцев бренд продал 416 машин, что меньше, чем в 2024 году (771 авто).

— Первые 8 месяцев 2024 года машины в основном в Новосибирской области продавались в кредит. Таких сделок на рынке было около 90%. Потом ставки взлетели, отложенные одобрения заемщики реализовали и продажи встали, — пояснил Infopro54 участник новосибирского авторынка.

Всего в регионе с начало года было продано 9 853 автомобилей. Для сравнения, в прошлом году за этот же период новосибирцы купили 13 685 машин.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи люксовых подержанных автомобилей выросли в России. Летом купе Bentley Continental GT стало самым востребованным люксовым автомобилем с пробегом.