Продажи автомобилей с пробегом резко упали в ноябре в Новосибирске

На вторичном рынке Новосибирской области за месяц продажи автомобилей с пробегом сократились на 15%. Особенно сильно упали продажи корейских, американских и европейских машин — на 19%, тогда как китайские бренды потеряли лишь 7%. Напомним, в октябре продажи подержанных автомобилей в регионе достигли пика, увеличившись на 8% по сравнению с сентябрем. В сентябре также наблюдался рост — на 3% по сравнению с августом.

Аналитики Дрома полагают, что снижение спроса в ноябре связано с ажиотажем, вызванным новостями о новых ставках утилизационного сбора. В последние месяцы автолюбители, желающие приобрести автомобиль по прежним ценам, активно покупали машины. На рынке подержанных автомобилей их активность привела к росту спроса. Снижение ключевой ставки в конце октября побудило тех, кто хотел приобрести автомобиль, поторопиться и купить его до декабря. В ноябре этот тренд пошел на спад.

В целом на вторичном авторынке Новосибирской области продажи китайских моделей упали на 7% за месяц, хотя в сентябре и октябре наблюдался рост спроса на 19% и 9% соответственно.

Лидером продаж в регионе в ноябре остался Haval Jolion — за месяц спрос на него вырос на 31%.

На втором месте Geely Monjaro, который поднялся с пятого (+60%).

На третьем OMODA C5 с ростом продаж почти втрое.

Lifan X60 опустился на четвертое место.

Замыкает пятерку Changan UNI-K.

Продажи японских автомобилей с пробегом упали на 14%, при этом Toyota Corolla и Camry остались лидерами спроса. Honda CR-V опустилась на пятое место (-20%), Honda Fit вышла из пятерки лидеров (-25%). Subaru Forester и Toyota RAV4 заняли третье и четвертое места, несмотря на отрицательную динамику продаж.

Продажи немецких автомобилей снизились на 16%. Mercedes-Benz E- и C-классов, а также BMW X5 остаются в тройке лидеров. Volkswagen Polo вернулся на четвертое место (+12%).

Спрос на отечественные бренды упал на 17% за месяц. В топе продаж Лады: «семерка», 2114 «Самара» и Приора. Лада Гранта опустилась на седьмое место (-39%). Нива 4х4 поднялась на одну ступень, но продажи бренда отрицательные. Замыкает пятерку Лада 2106.

– Корейские автомобили, продажи которых росли в сентябре (+5% к августу) и в октябре (+11% к сентябрю), за последний месяц осени упали на 19%. В лидерах продаж остались Hyundai Solaris и Tucson, а также Kia Rio и Sportage, но с отрицательными показателями в 22–30% за месяц. Кроссовер Hyundai Creta за месяц вышел из топ-5, в свою очередь поднялись Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Но показателей октября по продажам все равно не достигли, – говорится в сообщении аналитиков Дром.

Спрос на машины европейских и американских марок также рухнул на 19%, хотя в октябре и сентябре наблюдался рост продаж на 15% и 2% соответственно. Лидерами продаж по-прежнему остаются Ford Focus, Renault Logan, Chevrolet Cruze, Renault Duster и Skoda Octavia. Среди 20 самых популярных моделей в ноябре выросли продажи только Citroen C4 (+7%), Ford Fusion (+25%), Jeep Grand Cherokee (+33%) и Ford Explorer, который показал двукратный рост.

С начала года вторичный рынок автомобилей в целом демонстрирует стабильный, хотя и медленный рост. Однако за 11 месяцев 2025 года продажи сократились на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Для сравнения, в ноябре средняя цена новой машины в Новосибирской области снизилась на 4%, до 3,55 миллиона рублей. Эксперты Авто.ру Оценка выяснили, что сильнее всего подешевели Chery Tiggo 7 Pro Max (−5,5%, 2,68 млн рублей), TENET T7 (−4%, 2,71 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (−2,4%, 3,57 млн рублей).

При этом некоторые машины подорожали. В топ-тройку авто, показавших растущий тренд, вошли Changan UNI-S (CS55 Plus) (+4%, 3,15 млн рублей), Omoda C5 (+2,3%, 2,50 млн рублей) и Jetour Dashing (+2,1%, 3,64 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы взяли в октябре автокредиты на три миллиарда рублей.