В Сибири снизилась средняя стоимость ОСАГО

Кемеровская область стала лидером по снижению стоимости полиса ОСАГО среди регионов Сибирского Федерального округа, сообщили в пресс-службе Информационного проекта «ОСАГО:общественная экспертиза». В сентябре 2019 года средняя премия для местных автовладельцев составляла 5 745 рублей, а уже в сентябре 2020 года она упала до 5 578 рублей. Снижение средней стоимости полиса ОСАГО составило целых 2,90%.

На втором месте среди субъектов СФО оказалась Омская область — стоимость обязательной автогражданки здесь снизилась на 1,84%. Средняя премия для физлиц в сентябре 2019 года составляла 5 404 рубля, а в сентябре 2020 года она снизилась до 5 305 рублей. Третье место занял Красноярский край – цена полиса за год уменьшилась на 0,22%. Средняя премия снизилась с 5 327 рублей в 2019 году до 5 315 рублей в 2020 году соответственно.

— Сибирский округ – замкнут. При огромных территориях, это в каком-то смысле остров. Проще самолетом воспользоваться, чем преодолевать такие расстояния на авто. Дальние переезды не в стиле округа. Местные автолюбители ездят у себя, для себя и около себя. В результате машина – это предмет горожанина. А поэтому, они по-другому к ней относятся. Да, бывает ездят на дальние расстояния, но в основном это все же город. А поэтому в некотором смысле они аккуратнее», — считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, — Даже доставка автомобилей в этот регион более сложная. На Дальнем востоке есть Япония, в Европейской части страны есть свои заводы и импорт из Европы, а вот Сибирь – это самая далекая от автомобильной промышленности часть страны. Вот на Урале есть свои мощности, да и традиционно он связан с большой дорожной сетью. В Сибири строго говоря, даже железная дорога одна – Транссиб. Поэтому, сибиряки относятся к машинам как некой ценности, которую разбить легко, а купить непросто. Поэтому, индивидуализация тарифов и снижение стоимости для безаварийных водителей сыграли в Сибирском округе на все 100%.

Он подчеркнул, что снижение средней премии по ОСАГО зафиксировано в 34 российский регионах. В целом по РФ средняя цена ОСАГО за сентябрь 2020 года (5 437 рублей) практически осталась практически на уровне сентября 2019 года (5 409 рублей). Это хороший показатель, учитывая рост стоимости корзины запчастей на 23%, ведущий к росту средней выплаты по ОСАГО на 14%. Положительная динамика связана с принятием поправок в закон об ОСАГО 24 августа и расширением тарифного коридора 5 сентября, что позволяет страховщикам сделать полис индивидуальным для каждого водителя и формируя стоимость меньше учитывать территорию. Между страховщиками отмечается рост ценовой конкуренции за безаварийных водителей.

Фото редакции