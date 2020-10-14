Аэропорт «Толмачево» обслужил в сентябре более 537,7 тысяч пассажиров

В сентябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 537 706 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 500 855 пассажиров (+3,5% к аналогичному показателю 2019 года), на международных рейсах — 36 851 пассажир, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается. что частичное восстановление пассажиропотока на международных направлениях и рост более чем в три раза по отношению к августу 2020 года обусловлены включением Новосибирска с 20 августа в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее утверждённые Правительством РФ пункты иностранных государств.

— Рост пассажиропотока на внутрироссийских рейсах поддерживается положительной динамикой на южных направлениях (+44,9%), сохранением региональной программы на уровне прошлого года (+2,8%), открытием новых направлений, в том числе по программе субсидирования региональных авиаперевозок: Оренбург, Волгоград, Грозный, Кемерово, Барнаул, Магнитогорск, Ульяновск и Нижнекамск/Набережные Челны, а также увеличением частоты выполнения рейсов на ряде направлений Дальнего Востока и европейской части России, — отметили в пресс-службе.

Наиболее динамичными направлениями сентября стали Анапа (+93,3%), Норильск (+52,3%), Сочи (+51,3%), Нерюнгри (+44,6%), Уфа (+36,1%), Симферополь (+35,1%), Горно-Алтайск (+33,9%), Благовещенск (+31,4%), Петропавловск-Камчатский (+26,7%), Абакан (+23,2%), Челябинск (+21,3%) и Санкт-Петербург (+18,4%).

Количество грузовых судов, обслуженных в сентябре, в 2,5 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. С начала года обработано 24 518 тонн груза и почты (+2% к 9 месяцам 2019 года).

Фото Gensa Gensa