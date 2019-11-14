Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Город закупил в два раза больше бионорда для обработки дорог

Дальнейшие закупки будут зависеть от темпов обновления дорожной техники.
  • 14/11/2019, 18:12
Город закупил в два раза больше бионорда для обработки дорог

— В этом году мы закупили 2,5 тыс тонн бионорда и 3 тыс тонн противогололедного материала на сумму 69 млн руб. Впервые этой зимой мы будем использовать жидкий двухкомпонентный противогололедный материал — 2 тыс тон на 46 млн руб. Он смачивается на лотке жидким компонентом в результате скорость его действия на земле увеличивается, а расход уменьшается, — сообщил на пресс-конференции мэра Новосибирска начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.

В общей сложности зимой 2019-2020 года муниципалитет планирует использовать на дорогах города в два раза больше бионорда, чем в минувший сезон. В Советском районе противогололедным материалом будет обрабатываться вся Верхняя зона Академгородка. Он также будет использоваться на ключевых магистралях, где наиболее интенсивное движение, чтобы обеспечить безопасность: Вокзальная магистраль, Демидова\ Нарымская, Жуковского, проспект Дзержинского, Большевистская.

— Увеличивать количество обрабатываемых улиц мы пока больше не можем. Нас сдерживает отсутствие необходимой техники. Противогололедный материал такого класса должен распределяться в пропорции 30-40 грамм на квадратный метр. Это способна делать только новая техника, которую мы закупили в прошлом году — примерно по одной единице на район, — сообщил Сердюк. — Нам нужно увеличивать парк новой техники, чтобы наращивать объем закупки бионорда. Распределять его с помощью старой техники: 200-300 г на квадратный метр — это просто выбрасывать деньги на ветер. Таким путем мы не пойдем.

В тоже время Юрий Сердюк пояснил, что на автомобильных колесах бионород хорошо разносится по другим улицам города. Это показала практика использования противогололедного материала в минувшем сезоне. Остальные улицы города будут посыпаться крупным гравием. Песок в этом году мэрия не закупала.

Комментируя экологические последствия использования бионорда Сердюк пояснил, что производитель — ООО «Уральский завод противогололедных материалов» — предоставил все необходимые документы, подтверждающие его безопасность.

Фото автора

Популярное с сайта

Баганский район возглавил депутат заксобрания Виктор Бамбух

14/11/2019, 16:00
У бизнесмена Дмитрия Терешкова появился третий шанс на мандат.
В Новосибирске эко-шубы стали на 9% дороже

В Новосибирске эко-шубы стали на 9% дороже

14/11/2019, 15:47
Востребованность норковых шуб снизилась на 5%.
Предоставлять услуги ГЛОНАСС в Новосибирске будет один заказчик

Предоставлять услуги ГЛОНАСС в Новосибирске будет один заказчик

14/11/2019, 14:41
В 2019 году мэрия города намерена консолидировать несколько контрактов в один лот.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

20 новосибирских компаний МСБ вошли в рейтинг «Атланты1000»

14/11/2019, 18:36

В Сибири выбрали 10 лучших компаний в сфере медицинского туризма

14/11/2019, 18:04

Активы коллекторских агентств растут кратными темпами

14/11/2019, 17:41

Бренд Parker обновил коллекцию ручек IM и вывел на рынок новые модели Jotter Originals

14/11/2019, 16:43

С начала года в Новосибирской области зарегистрировано 59 тысяч ипотечных сделок

14/11/2019, 16:20

Баганский район возглавил депутат заксобрания Виктор Бамбух

14/11/2019, 16:00

В Новосибирске эко-шубы стали на 9% дороже

14/11/2019, 15:47

Предоставлять услуги ГЛОНАСС в Новосибирске будет один заказчик

14/11/2019, 14:41

Мэрия Новосибирска ищет место для театра Афанасьева

14/11/2019, 14:22

Новосибирские ученые запустили в работу «умные» накопители энергии большой мощности

14/11/2019, 13:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска