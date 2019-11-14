Город закупил в два раза больше бионорда для обработки дорог

— В этом году мы закупили 2,5 тыс тонн бионорда и 3 тыс тонн противогололедного материала на сумму 69 млн руб. Впервые этой зимой мы будем использовать жидкий двухкомпонентный противогололедный материал — 2 тыс тон на 46 млн руб. Он смачивается на лотке жидким компонентом в результате скорость его действия на земле увеличивается, а расход уменьшается, — сообщил на пресс-конференции мэра Новосибирска начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.

В общей сложности зимой 2019-2020 года муниципалитет планирует использовать на дорогах города в два раза больше бионорда, чем в минувший сезон. В Советском районе противогололедным материалом будет обрабатываться вся Верхняя зона Академгородка. Он также будет использоваться на ключевых магистралях, где наиболее интенсивное движение, чтобы обеспечить безопасность: Вокзальная магистраль, Демидова\ Нарымская, Жуковского, проспект Дзержинского, Большевистская.

— Увеличивать количество обрабатываемых улиц мы пока больше не можем. Нас сдерживает отсутствие необходимой техники. Противогололедный материал такого класса должен распределяться в пропорции 30-40 грамм на квадратный метр. Это способна делать только новая техника, которую мы закупили в прошлом году — примерно по одной единице на район, — сообщил Сердюк. — Нам нужно увеличивать парк новой техники, чтобы наращивать объем закупки бионорда. Распределять его с помощью старой техники: 200-300 г на квадратный метр — это просто выбрасывать деньги на ветер. Таким путем мы не пойдем.

В тоже время Юрий Сердюк пояснил, что на автомобильных колесах бионород хорошо разносится по другим улицам города. Это показала практика использования противогололедного материала в минувшем сезоне. Остальные улицы города будут посыпаться крупным гравием. Песок в этом году мэрия не закупала.

Комментируя экологические последствия использования бионорда Сердюк пояснил, что производитель — ООО «Уральский завод противогололедных материалов» — предоставил все необходимые документы, подтверждающие его безопасность.

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