ГЖИ будет проверять управляющие компании Новосибирска онлайн

  • 17/09/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
ГЖИ будет проверять управляющие компании Новосибирска онлайн
Участникам рынка придется раскрывать больше данных о своей работе для дистанционного анализа

Правительство России внесло изменения в правила лицензирования управления многоквартирными домами и порядок проведения жилищного контроля. Новые нормы вступают в силу с 1 марта 2026 года.

Одним из главных изменений реформы стало упрощение работы с реестром лицензий. Теперь данные, указанные в Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельности», автоматически вносятся в реестр на основе информации из государственных информационных систем.

Однако, если корректировка реестра невозможна без заявления от лицензиата, то этот процесс остается прежним. Такая мера, по мнению разработчиков документа, значительно снижает административную нагрузку на управляющие компании и уменьшает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Особое внимание уделено обновлению списка многоквартирных домов под управлением. Теперь субъекты Российской Федерации обязаны своевременно уведомлять лицензирующий орган (ГЖИ) о любых изменениях. Это должно сделать данные реестра более точными и актуальными.

Реформа коснулась и порядка проверок. Объекты высокого риска продолжают проверяться раз в два года или могут быть подвергнуты обязательному профилактическому визиту ежегодно. Для объектов среднего, умеренного и низкого риска обязательные профилактические визиты обычно не проводятся. Такой подход отражает внедрение риск-ориентированной модели надзора, где интенсивность проверок зависит от потенциальной угрозы нарушения прав граждан.

Постановление также закрепляет возможность проведения инспекционных визитов, документарных и выездных проверок с использованием:

  • видеоконференц-связи,
  • мобильного приложения «Инспектор»,
  • средств фото- и видеосъёмки.

Контрольные мероприятия переводятся в гибридный формат, включая инструментальные обследования и электронные документы. Это позволяет органам надзора оперативно реагировать на нарушения без чрезмерной нагрузки на управляющие организации.

Теперь жалобы на решения или действия лицензирующего органа будут рассматриваться в течение 15 рабочих дней. Если речь идёт о классификации объекта по категории риска, ответ должен быть дан за 5 рабочих дней. Эти нововведения укрепляют права участников рынка и развивают досудебные способы защиты, что соответствует целям реформы государственного контроля.

Новые правила требуют адаптации управления многоквартирными домами к цифровому формату и стандартам, ориентированным на риски.

Управляющим организациям предстоит:

  • Обеспечить актуальность данных о многоквартирных домах в ГЖИ.
  • Наладить взаимодействие с надзорными органами в электронном формате.
  • Готовиться к дистанционным проверкам и быть готовыми предоставить цифровые доказательства выполнения всех обязательных требований.

Судя по постановлению правительства России, УК, ТСЖ и ЖСК придется более плотно работать с системой ГИС ЖКХ и оперативно вводить в нее необходимые для дистанционных проверок данные. Между тем, многие участники регионального рынка ЖКХ до сих пор заполняли отчетность на данной платформе крайне неохотно.

Как пояснил Infopro54 Вадим Агеенко, который в седьмом созыве Заксобрания Новосибирской области был заместителем председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, а также более 20 лет был председателем ЖСК, ГИС ЖКХ действует в РФ уже более 7 лет. В течение нескольких лет участники регионального рынка избегали даже регистрации на платформе. Этот процесс в Новосибирской области пошел только после того, как прокуратура пригрозила штрафами компаниями, которые не завели личные кабинеты в системе в соответствии с требованиями ЖК РФ.

— Сейчас компании в основном вносят в ГИС ЖКХ только регистрационные требования (протокол первого собрания по созданию УК, ТСЖ, ЖСК), количество домов, квартир, квадратных метров в управлении и т.д. Требования по предоставлению ежеквартальной статистики исполняются «через пень-колоду». Цифровизация в таком виде бесит любого хозяйственника. Зачем в Москве видеть сколько раз в конкретном доме люди вынесли мусор? Если аккумулировать эти данные по миллионам домов по всей России, то получится очень громоздкая система, которая требует огромных мощностей для хранения в течении минимум 3 лет, а то и больше. Кроме того, Москва не может повлиять на цены на услуги ЖКХ, которые в регионах устанавливают департаменты по тарифам. То есть эта информация им нужна только для анализа, — комментирует Агеенко.

Он сомневается, что участники рынка ЖКХ после вступления в силу постановления правительства РФ резко приступят к наполнению своих цифровых отчетов. Также эксперт отметил, что к тем, кто продолжит манкировать этими требованиями, особые репрессии применить сегодня невозможно.

— Забрать лицензию у УК можно только в том случае, если удастся доказать, что она не исполняет свои обязанности по управлению домом. С ТСЖ и ЖСК ситуация еще сложнее, так как здесь жители сами выбирают представителя, который взаимодействует с ГЖИ. Другое дело, что любого можно задавит штрафами, — рассуждает собеседник редакции.

Он предположил, что «это нововведение лоббируют ИТ-компании, которые хотят на этом заработать».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы называют проблему ЖКХ одной из самых острых в регионе.

Источник фото: Infopro54 / Автор — лия Данилова

