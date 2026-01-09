Правительство продлило упрощенный ввоз электроники до конца 2026 года

Правительство Российской Федерации продлило до конца 2026 года действие упрощенного порядка ввоза электроники на территорию страны. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Мера направлена на обеспечение стабильности внутреннего рынка и предотвращение дефицита электронных устройств. Упрощения касаются процедуры получения нотификации (уведомления о намерении ввести на территорию страны), обязательной для устройств с функциями шифрования. Это касается смартфонов, планшетов, компьютеров и ноутбуков. Как отмечено на официальном сайте правительства РФ, «такие решения принимаются для того, чтобы поддерживать баланс на потребительском рынке».

— Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Упрощённый порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий, — говорится в сообщении.

Кроме того, при ввозе комплектующих для отечественного промышленного производства предоставление информации о нотификации таможенным органам не требуется.

Упрощенный порядок импорта электроники был первоначально введен в мае 2022 года.

При этом с 1 сентября 2026 года в силу вступит закон о технологическом сборе за импорт и производство электроники. Сбор будет взиматься в федеральный бюджет за ввоз в Россию или производство в стране изделий из иностранных электронных компонентов.

Ранее редакция сообщала, что за 6 месяцев 2025 года новосибирцы купили через маркетплейсы цифровую и бытовую технику на 22 млрд рублей, годом ранее — на 11,5 млрд.