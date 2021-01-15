В 2020 году ГК «Расцветай» вошла в десятку лидеров по вводу в эксплуатацию жилья на территории Новосибирска

В рейтинге, составленном независимым аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым, ГК «Расцветай» заняла первое место по объему продаж жилой недвижимости в 2020 году.

— Это, прежде всего, признание покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретая жилье у застройщика, — подчеркивает аналитик рынка Сергей Николаев.

Важный фактор успешности застройщика — земельный актив. В декабре 2020 года, по данным Единого ресурса застройщиков, ГК «Расцветай» стала лидером по объемам текущего строительства в Новосибирской области — 183 094 кв. м жилья. Компания занимает первое место в этой номинации уже третий раз. 5 баллов из 5 получила в рейтинге надежности ЕРЗ — максимальный показатель, который дается за соблюдение декларируемых сроков.

По данным сайта мэрии города Новосибирска, ГК «Расцветай» вошла в десятку лидеров по вводу в эксплуатацию объектов жилого назначения на территории города Новосибирска в 2020 году. В этом рейтинге застройщик занял пятую строчку, сдав в эксплуатацию 1267 квартир (65 539 кв. м). Досрочно был сдан «Дом на Федосеева», в точно заявленные сроки — дом №1 ЖК «Расцветай на Маркса» и дом №2 ЖК «Расцветай на Гоголя».

Расширение географии проектов и применение современных технологий строительства — приоритетные задачи застройщика. По данным ЕРЗ, ГК «Расцветай» вошла в пятерку региональных компаний, приступивших к освоению строительных площадок в столице в уходящем году. Сейчас застройщик возводит новые проекты в Москве и Подмосковье.

Сегодня в портфеле ГК «Расцветай» около 250 тысяч кв. м строящего жилья и объектов, на которые только получено разрешение на строительство.

Открыты продажи квартир в ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса», в домах «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и флагманском проекте компании — ЖК «Расцветай на Красном».

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тел.: +7 (383) 255-88-22

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