Общество

Количество бюджетных мест определили для вузов и колледжей Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Приоритет сохраняют инженерные специальности

Власти Новосибирской области определили предварительное количество бюджетных мест в вузах и колледжах на следующий учебный год. Всего на 2026/2027 год в регионе будет доступно 13 688 таких мест. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Больше всего мест — 7 560 — выделили по инженерным специальностям, технологиям и техническим наукам. На втором месте с 1 625 местами оказались науки об обществе.
Для здравоохранения и медицинских наук предусмотрели 1 362 места, для сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук — 1 175, а для образования и педагогических наук — 922 бюджетных места.

На гуманитарные науки выделено 560 мест, на искусство и культуру — 409. Меньше всех мест, всего 75, предназначено для математических и естественных наук.

Для сравнения, в прошлом году самый большой бюджетный набор также был на инженерные и технические специальности — 7540. Лидировало направление «Машиностроение» — 1700 мест, «Техника и технология наземного транспорта» — 1150, и «Техника и технологии строительства» — 1025. На четвертом месте оказалось направление «Информатика и вычислительная техника» — 965. На «Науки об обществе» было отведено 1400 мест, причем 1050 было запланировано на специальности «Сервиса и туризма». В «Здравоохранении и медицинских науках» — 1362, из них 854 места были выделены на «Сестринское дело», 498 — на «Клиническую медицину».

На 2025/2026 учебный год в вузах Новосибирска было запланировано 15 154 бюджетных места, в 2024 году — 15 004 места, в 2023-м — 14 895 мест.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году в вузах Новосибирска будет ограничен набор на платное обучение.

 

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : университеты бюджетные места

Банк Уралсиб в Новосибирске получил почетную грамоту Национального Совета по Корпоративному Волонтерству

Новосибирские музыканты предложили название для четвертого моста через Обь

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская государственная филармония выступила с инициативой назвать четвертый мост через Обь «Струны Сибири».

— Еще накануне запуска моста мы обратили внимание на то, как «музыкально» выглядит арка и канаты. А сейчас хотим закрепить мысль о том, что культура прочитывается в очень разных аспектах развития города, в том числе — в его архитектуре, — отметила глава филармонии Анна Терешкова.

Читать полностью

Девять новых платных парковок откроются в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

С 26 декабря в Новосибирске появятся девять новых платных парковочных пространств. Об этом на совещании мэра рассказал глава дорожно-благоустроительного департамента городской администрации Александр Стефанов.

— Это улица Мичурина в районе Центрального рынка. Улица Спартака — это городская детская клиническая больница. Большевистская — Сквер юности, там будет 67 парковочных мест, это в районе набережной. Кирова — супермаркет «Бахетле». Фрунзе — ЖК «Созвездие». Добролюбова — это гостиница «Ривер Парк», это 112 парковочных мест. И на Немировича-Данченко, у ледовой арены, — отметил Стефанов.

Читать полностью

Запрет на публикацию данных с беспилотников ввели в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области запретила публиковать и распространять в СМИ и интернете информацию о применении и последствиях террористических атак с использованием беспилотников.

Запрет распространяется на фото- и видеоматериалы, а также на публикацию географических координат в СМИ. В сообщении говорится, что запрет введен для снижения рисков утечки информации о террористических атаках.

Читать полностью

«Тайный Санта» стал новой схемой мошенников в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Перед новогодними праздниками фиксируется увеличение числа мошеннических схем, нацеленных на жителей российских регионов, включая Новосибирскую область. Одной из распространенных уловок стал обман под видом участия в популярной игре «Тайный Санта».

Злоумышленники рассылают в мессенджерах предложения сыграть и получить подарок от незнакомца. Для участия требуется подписаться на несколько Telegram-каналов. После этого жертве направляют ссылку, якобы содержащую инструкции для получения подарка. На практике она является фишинговой и может привести к автоматической загрузке вредоносного программного обеспечения. Установленное ПО предоставляет преступникам удаленный доступ к устройству пользователя.

Читать полностью

Эстакада четвертого моста проходит рядом с окнами новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

Жители Новосибирска, проживающие на улице Станционная, недовольны тем, что окна их квартир оказались в нескольких метрах от нового съезда с четвертого моста. Люди пишу в СМИ, интересуются кто так проектировал объект и не понимают, как будут жить летом, когда придет жара и окна невозможно будет закрывать.

На данный момент съезд упирается в окна домов № 8, 10, 12, перекрывая свет и открывая обзор в квартиры.

Читать полностью

Команда новосибирских ученых написала учебное пособие для агроклассов

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские ученые написали учебное пособие «Генетика, селекция и биотехнология животных», рассчитанное на агроклассы. Это первое подобное издание в стране. В нем есть темы, которые в школьных учебниках ранее не рассматривались: племенное дело, технология разведения рыб и многие другие.

В российских школах по поручению президента страны создаются агроклассы. Так, только в Новосибирской области к 2027 году планируют открыть 41 класс агротехнологического профиля. Это часть масштабного проекта «Кадры для АПК». В агроклассах будут углубленно изучать ряд предметов, в том числе биологию. Для них сейчас пишутся специализированные учебные пособия. Первое пособие по животноводству написала команда новосибирских ученых.

Читать полностью
