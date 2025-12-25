Количество бюджетных мест определили для вузов и колледжей Новосибирска

Власти Новосибирской области определили предварительное количество бюджетных мест в вузах и колледжах на следующий учебный год. Всего на 2026/2027 год в регионе будет доступно 13 688 таких мест. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Больше всего мест — 7 560 — выделили по инженерным специальностям, технологиям и техническим наукам. На втором месте с 1 625 местами оказались науки об обществе.

Для здравоохранения и медицинских наук предусмотрели 1 362 места, для сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук — 1 175, а для образования и педагогических наук — 922 бюджетных места.

На гуманитарные науки выделено 560 мест, на искусство и культуру — 409. Меньше всех мест, всего 75, предназначено для математических и естественных наук.

Для сравнения, в прошлом году самый большой бюджетный набор также был на инженерные и технические специальности — 7540. Лидировало направление «Машиностроение» — 1700 мест, «Техника и технология наземного транспорта» — 1150, и «Техника и технологии строительства» — 1025. На четвертом месте оказалось направление «Информатика и вычислительная техника» — 965. На «Науки об обществе» было отведено 1400 мест, причем 1050 было запланировано на специальности «Сервиса и туризма». В «Здравоохранении и медицинских науках» — 1362, из них 854 места были выделены на «Сестринское дело», 498 — на «Клиническую медицину».

На 2025/2026 учебный год в вузах Новосибирска было запланировано 15 154 бюджетных места, в 2024 году — 15 004 места, в 2023-м — 14 895 мест.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году в вузах Новосибирска будет ограничен набор на платное обучение.