В январе потребительские цены в Новосибирской области выросли на 0,3%

В январе 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с декабрем 2019 года повысились на 0,3%, в т. ч. на продовольственные товары – на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,1%. Цены на услуги снизились на 0,5%, сообщили в Новосибирскстате.

— В группе продовольственных товаров наибольший рост отмечен на плодоовощную продукцию. Цены на свежие помидоры выросли на 18%, виноград – на 17,8%, белокочанную капусту – на 10%, свежие огурцы – на 8,2%, морковь – на 7,9%, яблоки – на 5,9%, значительно подешевели апельсины – на 17,3%, — отмечают в Новосибирскстате.

Отмечено повышение цен на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия. Сосиски, сардельки выросли в цене на 6,7%, пельмени, манты, равиоли – на 5,7%, полукопченая и варено-копченая колбаса – на 4,3%, вареные колбасы стали дешевле на 1,2%.

Среди прочих продовольственных товаров более всего подорожали мороженые кальмары на 5,9%, шоколад и жевательная резинка – на 5,3%, натуральные консервированные овощи – на 4,9%, фруктовые соки – на 4,7%, игристое вино – на 4,6%, зефир, пастила – на 4,1%, мясокопчености – на 4%. На 3,8% подорожал жирный творог, творожные сырки, глазированные шоколадом – на 3,3%. Снижение цен на 1,8-4,9% отмечено на шлифованный рис, черный пакетированный чай, сухие молочные смеси для детского питания, куриные яйца, кексы, рулеты, нежирный творог, куриные окорочка, сливочное масло, варенье, икру лососевых рыб, охлажденную рыбу, макаронные изделия, майонез, какао.

— В группе наблюдаемых медикаментов и медицинских товаров повысились цены на линекс на 7,8%, на 1,1-2,2% подорожали отечественные поливитамины без минералов, аспирин, лоратадин, но-шпа, левомеколь, верошпирон, глицин, валидол, троксерутин. Ртутный термометр прибавил в цене 1,1%, а электронный, напротив, стал дешевле на 1,2%. Цена на винпоцетин снизилась на 15,1%, на 1-2,6% – на бромгексин, вату, настойку пустырника, бинт, лоперамид, — говорится в сообщении Новосибирскстата.

Среди прочих видов наблюдаемых товаров более всего подорожали кухонное полотенце на 4,5%, обеденная тарелка – на 4,4%, стеганое одеяло и жидкие чистящие и моющие средства – на 3%, планшетный компьютер – на 2,9%, наручные часы – на 2,6%. В январе выросли цены на автомобили: отечественный новый автомобиль прибавил в цене 2%, подержанный импортный – 0,9%. На 1,2-2% подорожали велосипед для взрослых, флешнакопитель, ковры, хозяйственное мыло, навесное зеркало, рюкзак для школьников, детские подгузники, детский велосипед.

— Снижение цен отмечено на отдельные виды одежды для взрослых. Женское меховое пальто стало дешевле на 3,1%, пальто с меховым воротником и осеннее пальто – на 2% и 1,4% соответственно, зимняя мужская куртка – на 1,4%, мужской джемпер и джинсы – на 1%. Среди прочих товаров снижение цен на 1,7-4,6% произошло на пену для бритья, моноблок, электроутюг, зубную пасту, электрическую лампу, стеклянную посуду, рюкзак для взрослых, набор корпусной мебели, — отмечают специалисты Новосибирскстата.

В январе среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта авиаперелет экономическим классом стал дешевле на 12,5%, проезд в поездах дальнего следования – на 8,3%.

На 1,3% снизились цены на санаторно-оздоровительные услуги. На 0,2-1% повысилась плата за ультразвуковое исследование брюшной полости, физиотерапевтическое лечение, первичный прием у специалиста, общий анализ крови.

В группе услуг зарубежного туризма на 0,2% и 0,8% подешевели экскурсионные поездки в Германию и по городам Европы, на 0,3% – поездка в Китай. На 0,8% выросли цены на поездки на отдых в Таиланд и Испанию.

Среди прочих видов услуг снижение цен отмечено в группе жилищно-коммунальных услуг. Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами снизилась на 32,4%, проживание в гостинице – на 2,4%. Одновременно на 9,5% выросли взносы на капитальный ремонт.

Фото: pixabay.com, автор- diapicard