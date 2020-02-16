Можно ли развивать стратегическое мышление? Да!

— Кем мы являемся сегодня — это результат того, что мы делали вчера. То, чем мы заняты в настоящий момент, определяет то, кем мы станем завтра.

Часто мы слышим словосочетание «стратегическое мышление», употребляем его сами в разговоре о компетенциях собственников бизнеса, управленцев и обычных людей.

Что же за всем этим стоит?

В течение дня человек принимает много решений, большая часть из них переходит в действие, но лишь некоторая часть приводит к необходимым результатам.

Собственник/управленец принимает решения, благодаря которым выстраивает путь успеха компании или путь поражения. Да, иногда для последующих побед поражение просто необходимо.

Стратегически мыслящие собственники

формулируют видение своего бизнеса, опираясь на количественную и на качественную сторону — добавленную ценность;

ориентируются не только на внутренние ресурсы, но и на факторы внешней среды;

принимают решения на основе ценностей бизнеса, исходя из целей будущего и эффективности в долгосрочной перспективе;

готовы выходить за рамки планов и процедур;

правильно расставляют приоритеты;

видит возможности и находят решения даже в непростых для компании ситуациях.

Чем отличается человек, умеющий мыслить стратегически?

Он знает точные ответы на вопросы:

Какой я вижу свою компанию через 3-5 лет?

Кем я вижу в ней себя? В какой роли?

Чего я хочу добиться?

Что для меня важно? Каковы мои ключевые ценности?

На основе каких принципов я выстраиваю отношения с близкими людьми и внешним миром?

Кто клиенты моей компании? Какие их потребности удовлетворяет компания?

К каким результатам приведет мое действие?

Насколько то, что я делаю важно для меня и для моей команды?

А вы сможете ответить на эти вопросы?

Стратегическое мышление — ментальный процесс, оно естественно для нас, доступно каждому. Но почему же не каждый человек — стратег?

Предлагаю рассмотреть ответ на этот вопрос очень упрощенно. Давайте условно мышление человека разделим на 2 типа: стандартное и стратегическое. И рассмотрим схему каждого из них: чем они отличаются.

Стандартное мышление ориентировано на выживание человека. Ключевым параметром этого мышления является скорость. Мы должны быстро реагировать на ситуацию, а реагируем мы на нее благодаря лимбической системе нашего мозга. А лимбическая система — это система эмоций. И когда возникает событие, мы сначала даем эмоциональную оценку этому событию, затем эмоционально интерпретируем его, потом интуитивно принимаем решение и совершаем действия.

Для стандартных процессов в жизни схема стандартного мышления подходит.

Стратегическое мышление не обладает скоростью, но помогает проецировать и прогнозировать события.

Схема стратегического мышления выглядит так: возникает событие, мы собираем данные по нему, затем анализируем их, на основе анализа даем оценку и переходим к интерпретации (поиску причин), далее строим прогнозы и рассматриваем сценарии— и только после этого принимаем решение, планируем действия и начинаем действовать.

Наш мозг привык работать по формуле стандартного мышления. И если мы хотим изменить схему мышления, мозг начинает сопротивляться, и мы снова мыслим стандартно.

Вот почему мало стратегов, так как для запуска формулы стратегического мышления нужны регулярные усилия. Чем больше риски, чем сложнее ситуация в бизнесе или жизни, тем правильнее должна быть организована процедура мышления.

Можно ли развивать стратегическое мышление? Да!

Учитесь анализировать любую ситуацию, делать из нее выводы: чем она может быть полезной для вас/компании и какую выгоду вы можете из нее извлечь.

Обращайте внимание на причинно-следственные связи.

Задействуйте обе половины головного мозга. Этому помогает игра в шахматы и другие игры, головоломки, новые хобби и увлечения.

Выстраивайте коммуникации с людьми, отличающимися на вас.

Чаще испытывайте положительные эмоции, так как они улучшают мыслительные процессы.

Участвуйте в профессиональных конференциях и профессиональных клубах, в новых для себя проектах, групповых дискуссиях, мозговых штурмах, разборах бизнес-кейсов и стажировках в другие бизнесы.

И со временем стратегическое мышление может стать привычкой и ключевой компетенцией для лидера.