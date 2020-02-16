Можно ли развивать стратегическое мышление? Да!

— Кем мы являемся сегодня — это результат того, что мы делали вчера. То, чем мы заняты в настоящий момент, определяет то, кем мы станем завтра.
Часто мы слышим словосочетание «стратегическое мышление», употребляем его сами в разговоре о компетенциях собственников бизнеса, управленцев и обычных людей.
Что же за всем этим стоит?
В течение дня человек принимает много решений, большая часть из них переходит в действие, но лишь некоторая часть приводит к необходимым результатам.
Собственник/управленец принимает решения, благодаря которым выстраивает путь успеха компании или путь поражения. Да, иногда для последующих побед поражение просто необходимо.
Стратегически мыслящие собственники
Чем отличается человек, умеющий мыслить стратегически?
Он знает точные ответы на вопросы:
А вы сможете ответить на эти вопросы?
Стратегическое мышление — ментальный процесс, оно естественно для нас, доступно каждому. Но почему же не каждый человек — стратег?
Предлагаю рассмотреть ответ на этот вопрос очень упрощенно. Давайте условно мышление человека разделим на 2 типа: стандартное и стратегическое. И рассмотрим схему каждого из них: чем они отличаются.
Стандартное мышление ориентировано на выживание человека. Ключевым параметром этого мышления является скорость. Мы должны быстро реагировать на ситуацию, а реагируем мы на нее благодаря лимбической системе нашего мозга. А лимбическая система — это система эмоций. И когда возникает событие, мы сначала даем эмоциональную оценку этому событию, затем эмоционально интерпретируем его, потом интуитивно принимаем решение и совершаем действия.
Для стандартных процессов в жизни схема стандартного мышления подходит.
Стратегическое мышление не обладает скоростью, но помогает проецировать и прогнозировать события.
Схема стратегического мышления выглядит так: возникает событие, мы собираем данные по нему, затем анализируем их, на основе анализа даем оценку и переходим к интерпретации (поиску причин), далее строим прогнозы и рассматриваем сценарии— и только после этого принимаем решение, планируем действия и начинаем действовать.
Наш мозг привык работать по формуле стандартного мышления. И если мы хотим изменить схему мышления, мозг начинает сопротивляться, и мы снова мыслим стандартно.
Вот почему мало стратегов, так как для запуска формулы стратегического мышления нужны регулярные усилия. Чем больше риски, чем сложнее ситуация в бизнесе или жизни, тем правильнее должна быть организована процедура мышления.
Можно ли развивать стратегическое мышление? Да!
И со временем стратегическое мышление может стать привычкой и ключевой компетенцией для лидера.
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