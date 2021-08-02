Мировые процессы глобализации неизменно затрагивают сферу медицины и здравоохранения. Государства тесно сотрудничают друг с другом с целью предотвращения и купирования эпидемий, люди обращаются за помощью к докторам из других стран, компании закупают за рубежом материалы, медикаменты и оборудование. При этом неизменно возникает потребность выполнить перевод медицинских текстов с/на иностранный язык. Рассмотрим особенности лингвистической работы с материалами, имеющими непосредственное отношение к сохранению здоровья и жизни человека.

Где лучше переводить медицинский текст?

К медицинским текстам относятся:

документы, оформляемые при оказании лечебных и диагностических услуг пациентам: выписки, истории болезни, результаты обследований, врачебные заключения;

документы для предоставления в контролирующие и административные органы;

инструкции: для медработников, к лекарственным препаратам, медицинскому оборудованию;

профильные статьи в журналах, отчеты конференций, монографии, рецензии, учебные материалы и т.д.

Работа с текстами и информацией медицинской и фармацевтической тематики относится к особым видам научно-технического перевода. Переводчик должен не только в совершенстве владеть парой языков, но и обладать базовыми знаниями в данной области, знать соответствующую терминологию.

В штате лингвистических контор работают профессиональные переводчики медицинских статей с обширным опытом работы, специализирующиеся на определенном направлении здравоохранения: фармакология, стоматология, терапия и т.д. Для выполнения особо сложных заказов могут привлекаться носители языка с профильным образованием.

Перевод медицинского текста с английского на русский

Для текстов медицинского характера характерно:

обилие узкоспециализированных терминов, аббревиатур, сокращений;

использование международного профессионального лексикона;

определённый стиль изложения информации: сложные по структуре предложения, развернутые определения, клише;

неразборчивые рукописные фрагменты;

наличие схем, таблиц, диаграмм.

Высокая скорость накопления знаний, возникновение в медицине узких специализаций, внедрение инновационных методик диагностики и лечения, выпуск новых лекарственных препаратов – факторы, приводящие к появлению терминов, которые не всегда успевают вовремя заносить в тематические словари. Переводчик медицинских текстов должен постоянно заниматься самообразованием, следить за публикациями в специализированных изданиях, владеть актуальной информацией по тенденциям и изменениям в своём направлении.

Медицинские тексты изобилуют сокращениями слов латинского происхождения, которые могут иметь совершенно разные значения в зависимости от отрасли медицины и контекста. Перед переводчиком стоит задача не только правильно их интерпретировать, но и найти корректный термин на другом языке, понятный для медработников. Если для понятия на английском языке нет дословного эквивалента на русском, необходимо подобрать определение, которое точно передаст смысл первоисточника.

Технический медицинский перевод

Потребность в переводе медицинского текста с английского на русский возникает у:

государственных и частных клиник;

фармацевтических компаний;

производителей и дистрибьюторов медицинской техники;

частных лиц, проходящих или планирующих лечение за рубежом;

сотрудников иностранных и международных компания при оформлении страховок.

Высокая точность и отсутствие двусмысленности – ключевые требования к медицинским переводам. От корректности переведенной информации зависит правильность постановки диагноза и выбора схемы терапии. Часто после лечения за границей пациенты проходят реабилитацию на родине. Качественный перевод обеспечит надлежащий подбор методик для быстрого восстановления и закрепления результатов лечения.

Время, затрачиваемое на перевод медицинского текста, зависит от многих факторов. Но, как правило, это самый трудоёмкий вид специализированного перевода, так как требует углубленного погружения в тему, проведения самостоятельной исследовательской работы, и, зачастую, консультаций с другими специалистами. Особую трудность для перевода представляют рукописные документы. Переводчик врачебного почерка применяет программные средства, специализированные глоссарии, справочные материалы.

При переводе необходимо учитывать, кем и для каких целей будут использоваться материалы. Например, информация, предназначенная для общего ознакомления пациента с выполненными или предстоящими процедурами, излагается достаточно простым языком, понятным человеку без специального образования. Сведения, которые важны для постановки диагноза и назначения лечения, должны быть переведены максимально чётко и точно – неправильная или двусмысленная интерпретация может привести к врачебным ошибкам и даже фатальным последствиям.

Сейчас у граждан нашей страны появилось гораздо больше возможностей для получения медицинской помощи за границей, консультаций у зарубежных врачей, в том числе через интернет. Развиваются коммерческие международные отношения в области медицины, ведётся совместная научно-исследовательская работа. Всё это требует грамотного переводческого сопровождения для обеспечения нормальной коммуникации между специалистами, говорящими на разных языках.

Технический медицинский перевод – одна из самых сложных сфер лингвистической деятельности, в которой недопустима спешка и ошибки. За эту работы берутся далеко не все переводчики, поскольку на специалиста ложится огромная косвенная ответственность за состояние здоровья человека. Искать компетентного лингвиста, специализирующегося на медицинской тематике, которому можно доверить выполнение столь сложной задачи, проще всего в авторитетных бюро переводов.