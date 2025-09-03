Рекламодателям

На фоне отмены виз снизились цены на авиабилеты из Новосибирска в Китай

  • 03/09/2025, 17:35
Автор: Мария Гарифуллина
На фоне отмены виз снизились цены на авиабилеты из Новосибирска в Китай
Проблем с оформлением китайских виз у россиян никогда не было. Но ожидается, что упрощение процедур приведет к росту турпотока

На фоне новостей об отмене виз в Китай для Россиян авиакомпании начали снижать цены на перелеты из Новосибирска в китайские города. По данным поисковых систем, уже сейчас можно найти билеты в одну сторону от 24000 рублей в Гуанчжоу и от 15662 рублей в Урумчи. Цены на прямые рейсы в Пекин начинаются от 16894 рублей. Это существенно ниже, чем было, например, месяц назад.

Эксперты объясняют, что визовые сборы и услуги визовых центров увеличиваю общую стоимость поездки за границу, но напрямую на цену авиабилета на влияют. Тем не менее косвенное влияние есть: чем сложнее получить визу и чем дороже она, тем меньше спрос, и наоборот. Отмена виз в КНР гарантированно увеличит спрос на данное направление, что в итоге приведет к увеличению предложения, говорят участники рынка.

— На оформление визы требуется время, и значит, более серьезная подготовка и планирование поездки. И, конечно, это определенные затраты. Как только визы отменяют, турпоток сразу оживляется. Из Новосибирска в Китай особенно активно ездят бизнес-туристы. Теперь можно ожидать, что больше станет и тех, кто будет ездить в эту страны для отдыха. Больше станет и так называемых спонтанных поездок, когда от решения до покупки билетов проходят часы, а то и минуты. В Китае, как и в других странах Азии, туристический сезон приходится на осень и зиму. Насколько большим рост турпотока, трудно прогнозировать, но рост точно будет, — сказала в беседе с Infopro54 исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

Объявление  об отмене виз в Китай было сделано 2 сентября. Текущее изменение цен эксперты с этим решением напрямую не связывают, а говорят о совокупности факторов. Безвизовый режим будет действовать с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года. Участники туристического рынка рассчитывают, что России примет аналогичное решение, и количество китайских туристов вырастет.

Ранее редакция рассказывала о том, в России набирает обороты мода на «монастыринг».

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

1 463

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Китай выездной туризм визы


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
НСО вместе со всей страной отметила День солидарности борьбы с терроризмом
3/09/25 18:40
Власть
Новосибирские ученые рассказали про осенние астрономические явления 2025 года
3/09/25 18:30
Общество
Названа дата открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске
3/09/25 18:13
Власть Город Транспорт
В Новосибирске прошел пикет в поддержку региональной надбавки к пенсиям
3/09/25 18:05
Власть
В Новосибирске готовится к открытию вторая ГЧП-поликлиника
3/09/25 18:00
Медицина Общество
80% переводов в Китай россияне направляют на покупку автомобилей
3/09/25 17:39
Финансы
На фоне отмены виз снизились цены на авиабилеты из Новосибирска в Китай
3/09/25 17:35
Общество
В Новосибирске будут судить чиновника и предпринимательницу за коррупцию
3/09/25 17:15
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирские музыканты предложили признать песню «3 сентября» культурным наследием
3/09/25 17:00
Культура Общество
Самая большая районная Детская школа искусств торжественно открыта в Черепаново
3/09/25 16:45
Власть
Новосибирцам рассказали о реальных ценах и сложностях поездки в Китай
3/09/25 16:30
Общество Туризм
Профориентация и сотрудничество с бизнесом увеличили баллы в вузах Новосибирска
3/09/25 16:00
Бизнес Образование Общество
Новосибирцам предложили выбрать названия для улиц в Клюквенном
3/09/25 15:45
Город Недвижимость Общество
Эксперты рассказали о предпочтениях российских зумеров в форматах работы
3/09/25 15:00
Общество
В новом эпидсезоне пик заболеваемости в Новосибирске ожидается в декабре
3/09/25 14:00
Общество
Последний официальный долгострой завершают в Новосибирске
3/09/25 13:30
Власть Недвижимость Общество
В Госавтоинспекции разъяснили новые размеры госпошлин с 1 сентября
3/09/25 13:00
Общество
«Мы заигрались с восточной кухней»: в Новосибирске насчитали более 700 киосков шаурмы, блинных – в два раза меньше
3/09/25 12:35
Бизнес Город Культура
Академики РАН и молодые ученые обсудят актуальные проблемы на OpenBio-2025
3/09/25 12:20
Бизнес Технологии
«Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей
3/09/25 12:15
Бизнес
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять