На фоне отмены виз снизились цены на авиабилеты из Новосибирска в Китай

На фоне новостей об отмене виз в Китай для Россиян авиакомпании начали снижать цены на перелеты из Новосибирска в китайские города. По данным поисковых систем, уже сейчас можно найти билеты в одну сторону от 24000 рублей в Гуанчжоу и от 15662 рублей в Урумчи. Цены на прямые рейсы в Пекин начинаются от 16894 рублей. Это существенно ниже, чем было, например, месяц назад.

Эксперты объясняют, что визовые сборы и услуги визовых центров увеличиваю общую стоимость поездки за границу, но напрямую на цену авиабилета на влияют. Тем не менее косвенное влияние есть: чем сложнее получить визу и чем дороже она, тем меньше спрос, и наоборот. Отмена виз в КНР гарантированно увеличит спрос на данное направление, что в итоге приведет к увеличению предложения, говорят участники рынка.

— На оформление визы требуется время, и значит, более серьезная подготовка и планирование поездки. И, конечно, это определенные затраты. Как только визы отменяют, турпоток сразу оживляется. Из Новосибирска в Китай особенно активно ездят бизнес-туристы. Теперь можно ожидать, что больше станет и тех, кто будет ездить в эту страны для отдыха. Больше станет и так называемых спонтанных поездок, когда от решения до покупки билетов проходят часы, а то и минуты. В Китае, как и в других странах Азии, туристический сезон приходится на осень и зиму. Насколько большим рост турпотока, трудно прогнозировать, но рост точно будет, — сказала в беседе с Infopro54 исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

Объявление об отмене виз в Китай было сделано 2 сентября. Текущее изменение цен эксперты с этим решением напрямую не связывают, а говорят о совокупности факторов. Безвизовый режим будет действовать с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года. Участники туристического рынка рассчитывают, что России примет аналогичное решение, и количество китайских туристов вырастет.

