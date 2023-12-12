Веревочный парк «Слабо?» — всегда на высоте

От идеи к реализации

Как рассказал основатель бренда «Слабо?», предприниматель Антон Степанов, идея создания веревочного парка в Новосибирске возникла у него после посещения аттракциона в Барнауле, куда он приезжал по выходным дням, чтобы видеться с дочерью.

— Мне очень понравилась реакция дочери на аттракционе. Ей тогда было 5 или 6 лет. Она первые 5 минут боялась сделать шаг, но потом прошла полный маршрут. В Новосибирске ничего подобного на тот момент не было. И я пошел по муниципальным паркам с коммерческим предложением. Но директоров парков отпугивало слово «экстрим», которое применялось к такого рода аттракционам. Ведь оно подразумевает потенциальный риск, а значит — ответственность. Первым согласился директор Заельцовского парка. Правда, от договоренности до заключения договора нам потребовался почти год, — вспоминает предприниматель.

Для воплощения идеи Антон Степанов продал машину (около 700 тысяч рублей) и на вырученные деньги заказал строительство веревочного парка у предпринимателей из Барнаула. На реализацию проекта потребовалось около 2 месяцев: месяц — на подготовку материалов, еще 3–4 недели — на монтаж. Открытие объекта выпало на ноябрь 2011 года.

— Запуск парка пришелся на ноябрь, когда уличные аттракционы не очень популярны. К тому же первое время парк работал только по выходным, так как в будние дни я сам был занят на работе в найме. Но постепенно парк начал набирать популярность, и когда я заработал за один день около 5 тысяч рублей, а это была седьмая часть моей официальной зарплаты, перестал сомневаться в дальнейшей судьбе проекта, — говорит собеседник Infopro54.

Антон Степанов уволился с работы и полностью посвятил себя бизнесу. Вложенные в первый парк деньги окупились за один сезон.

На сегодняшний день он является владельцем веревочных аттракционов в 6 парках Новосибирска: в Заельцовском и Первомайском, в парках «Березовая роща», «Сосновый бор», «Звезда» и на Михайловской набережной. Кроме того, в этом году начался монтаж трасс в парке «Бугринская роща». В Первомайском в дополнении к веревочной полосе препятствий Антон Степанов поставил механические аттракционы для детей.

Каждая трасса — для своих детей

Веревочный парк «Слабо?» представляет собой спортивно-развлекательный комплекс, который состоит из серии препятствий, расположенных на разной высоте, связанных в единую цепь. В одних парках комплексы построены на деревьях, в других — на искусственных опорах (столбах). Антон Степанов подчеркивает, что монтаж веревочного парка осуществляется в строгом соответствии с ГОСТом. Кстати, бизнесмен, с 2016 года является одним из разработчиков документа.

Трассы представляют собой разнообразные переправы от одной площадки к другой и содержат массу элементов: тарзанки, разнонаправленные бревна, лестницы, деревянные и веревочные мостики, сети, а также многое другое. Профессиональная экипировка защищает детей и взрослых от травм.

— Веревочный парк — это не тренажер, мы не делаем трассы для подготовленных людей. У нас оплата не основана на времени прохождения трассы. Для нас важна эмоциональная составляющая, например тарзанка, по которой спускаешься в конце трассы. И от того, какую эмоцию получил наш посетитель, зависит, вернется он к нам или нет, — говорит Антон Степанов.

Посещаемость веревочного парка, по словам собеседника редакции, зависит от проходимости парков. Основными посетителями аттракциона являются дети. Вторая по величине группа целевой аудитории — это подростки 12+ и молодежь от 18 до 25 лет, которая увлекается активными видами спорта. Оставшиеся — это папы и посетители старше 25 лет. Обязательное условие: рост посетителя должен быть не ниже 115 см для нижней трассы, 135 см — для средней и 150 см — для самой высокой.

Сейчас в штате у Антона Степанова работают несколько человек. В основном это специалисты, которые занимаются административной работой и продвижением. Весной он трудоустраивает более 20 студентов, работающтх в парках инструкторами.

Предприниматель уверен, что секрет успеха его бизнеса заключается в особом подходе.

— Я же делаю аттракционы для детей. Каждый веревочный парк — для своих детей, — говорит Антон Степанов.

Собеседник Infopro54 подчеркнул, что его бизнес всегда был социально-ориентированным и участвует в большом количестве социальных проектов. В 2023 году на их реализацию было выделено около 1 млн рублей. Веревочные парки Новосибирска посетили более 500 детей из различных реабилитационных центров, реализованы более тысячи сертификатов на бесплатное прохождение детям из многодетных семей. Кроме того, бизнесмен участвовал в проекте «Открыто для всех» (создание доступной среды и обеспечение равных возможностей для людей с ОВЗ), а также в сборе и отправке гуманитарной помощи нашим солдатам совместно с предпринимательским сообществом.

Перспективы развития

Сейчас Антон Степанов активно готовится к сезону 2024 года: реставрирует элементы трасс, заменяет элементы, чтобы создавалось ощущение новизны. Где возможно — расширяет диапазон маршрута. Также у бизнесмена есть партнерские парки в Воронеже и Самаре, поступают предложения о строительстве из других городов.

— Мы пошли со своими проектами уже в 2015 году. Первым был парк в Омске. Далее были Манжерок, Домодедово, Самара и другие города. Поступают заказы не только на установку парков, но и реставрацию элементов. А на выставке, которую ежегодно проводит Российская ассоциация производителей аттракционов (РАПА), мы в этом году участвовали как производители веревочных парков. Сейчас по заявкам с выставки начинаем работы по проектированию, — поделился Антон Степанов.

Антон Степанов окончил Алтайский государственный университет по специальности «Филология», однако по специальности работать не стал и устроился на работу в РЖД. Параллельно учился в Омском университете путей сообщения по специальности «Электроснабжение железных дорог». После переезда из Барнаула в Новосибирск работал в подряде у РЖД. Проработав 5 лет, в 2009 году уволился и зарегистрировал ИП Степанов, реализует проект веревочного парка «Слабо?».