Во всех регионах Верхне-Обского бассейна ожидается сложная обстановка при прохождении весеннего половодья

Сегодня в Новосибирске полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по вопросу готовности территории Верхне-Обского бассейна и Новосибирской области к прохождению паводкового периода в 2020 году, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Полпред главы государства отметил: паводковая ситуация в Новосибирской области напрямую зависит от условий в соседних регионах. Он подчеркнул, что по предварительным прогнозам Росгидромета, по состоянию на 2 апреля 2020 года сложная обстановка при прохождении весеннего половодья ожидается во всех регионах Верхне-Обского бассейна, в том числе Республике Алтай и Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

По информации специалистов, основная причина – интенсивные осадки в осенний и зимний периоды. Высота снежного покрова и запасы в нём воды практически повсеместно превышают норму и в основном составляют 120-184% от нормы. Средняя месячная температура воздуха в апреле ожидается выше нормы на 1-2,5°C. Количество осадков выше нормы прогнозируется в Томской области, в Республике Алтай – около и больше нормы, в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях – в пределах нормы. Также по прогнозу вскрытие рек ожидается раньше обычных сроков – в первой или второй декаде апреля. Существует вероятность образования заторов льда на реках в названных регионах.

— Для того чтобы снизить социальные и экономические риски и не допустить неблагоприятный вариант развития событий, важно контролировать ситуацию и принимать согласованные управленческие решения, — подчеркнул Сергей Меняйло.

Как было отмечено, к настоящему времени утверждён график пропуска весеннего половодья через сооружения Новосибирской ГЭС. По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, при максимальном варианте притока возможно достижение отметки 420 сантиметров по реке Обь, в этом случае в г. Новосибирске в зону затопления могут попасть около 400 садовых участков.

Полпред акцентировал внимание: в связи с текущей ситуацией, связанной со вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также осложнением паводковой ситуации люди столкнутся с множеством трудностей, в том числе с возможными ограничениями использования дачных и садовых участков.

Всего, по данным Главного управления МЧС России, в зону возможного подтопления на территории Верхне-Обского бассейна могут попасть 395 населённых пунктов, в которых проживает 120 тысяч человек, 376 участков автомобильных дорог, 124 социально значимых объекта. На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях, находящихся в зоне паводка, реализуются превентивные мероприятия, определён порядок заблаговременной эвакуации населения с территорий возможного затопления. К развёртыванию готово около 2 тысяч пунктов временного размещения вместимостью 428 тысяч человек. Кроме того, начаты мероприятия по заблаговременному завозу продуктов и предметов первой необходимости в населённые пункты, с которыми может быть нарушено сообщение.

Обращаясь к руководству Верхне-Обского бассейнового водного управления, полпред отметил необходимость организации оперативного регулирования режимов работы Новосибирской гидроэлектростанции. Органам власти Новосибирской области и управлению ГУ МЧС России по региону необходимо обеспечить круглосуточную работу межведомственного оперативного штаба.

— Все системы в регионах Сибири должны быть готовы к любому сценарию развития паводковой ситуации, в том числе и к самому неблагоприятному, — сказал Сергей Меняйло.

Фото: Сибирский ОИЦ