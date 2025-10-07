Спрос на строительные франшизы в Новосибирске за год вырос в шесть раз

В третьем квартале 2025 года спрос на франшизы в Новосибирской области увеличился на 9% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. К таким выводам пришли аналитики Авито Бизнес 360.

Наиболее заметный рост интереса зафиксирован в сфере строительства — в два раза за квартал и в шесть раз — за год. Средний паушальный взнос в этой категории составил 550 тысяч рублей.

Однако на первое место в структуре спроса по-прежнему занимает сфера торговли. На нее приходится 31% спроса новосибирских предпринимателей. На втором — сфера услуг с 24%. Стоит отметить, что спрос на них в третьем квартале увеличился в 2,5 раза (в годовом выражении — на 73%). Замыкают тройку лидеров по спросу франшизы в сфере производства (17%). Кроме того, в топ-5 вошли сферы авто, а также красоты и здоровья. На них пришлось 6% и 5% соответственно.

По росту объема предложений в третьем квартале лидирует туризм — количество франшиз в этой сфере выросло в два раза при среднем паушальном взносе 500 тысяч рублей. На треть (30%) увеличилось число предложений в строительстве. В структуре предложения доминирует торговля (28%), за ней следуют услуги (26%) и общепит (15%). На сферу строительства и производства приходится по 7%.

Интерес к покупке готового бизнеса, как отмечают аналитики, по-прежнему снижается.

— Ключевая ставка по-прежнему высока, и предприниматели все еще менее охотно инвестируют в новые бизнесы. Однако некоторые категории все же показывают рост. Так, в III квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на бизнес в сферах ИТ (в 2,5 раза) и туризма (+41%), — констатировали эксперты.

Напомним, летом 2025 года в Новосибирской области резко вырос спрос на франшизы парикмахерских и барбершопов — в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем предложения увеличился на 29%. А во втором квартале текущего года аналитики регистрировали в Новосибирске резкий рост спроса на арендные франшизы у инвесторов, которые готовы вложить деньги в бизнес. Он увеличился в 4,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2024.

