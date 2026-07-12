Проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова вышел на Алтай

На Алтае открылся филиал проекта BEERMAN, созданного новосибирским ресторатором Денисом Ивановым. Заведение расположено в отеле Cosmos Stay Altay. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Запуск нового ресторана в рамках комплекса Cosmos Stay Altay Katun станет значимым шагом в развитии нашего бренда, демонстрируя возможности франчайзинговой модели, которая сочетает в себе узнаваемый стиль, стандарты кухни и адаптацию к местной специфике, — заявили в компании.

Денис Иванов также отметил, что проект на Алтае продолжает стратегию роста компании, объединяя прочные сибирские традиции и энергию новых направлений.

Изначально открытие ресторана планировалось на зиму 2025 года, но позже сроки были сдвинуты. Сам проект реализован с франчайзи Виктором Пуськовым. Ему принадлежат ООО «Авик», ООО «Фуд корт групп», ООО «Вип Лайн Групп», ООО «Карамель ресторантс» и ООО «Колхида». Помимо этого, группа компаний под его руководством управляет портфелем франчайзинговых проектов, включая TomYumBar.

Для самого проекта BEERMAN выход в Алтай — это знаковое событие, так как ресторан в Cosmos Stay Altay стал первым заведением под этим брендом, открытым за пределами Новосибирска по франшизе. До этого рестораны BEERMAN Дениса Иванова запускались без франчайзинга.

Напомним, что в Новосибирске работают три ресторана этого бренда: «BEERMAN & GRILL», «BEERMAN & Пельмени» и «BEERMAN на Речке». Помимо них в ресторанную группу Иванова входят «Т.Б.К. Лонж», Salt, летняя Veranda и новая «#СибирьСибирь», сеть кофеен «Чашка кофе», караоке-бар «Ухо&Медведь», рестораны в отелях, кейтеринг, фабрика-кухня, ресторан самообслуживания «Пельмениссимо», «Жерарня».

В прошлом году депутат горсовета Кирилл Покровский и депутат заксобрания Евгений Покровский, которые также являются собственниками одного из крупнейших девелоперов города (ГК «КПД Газстрой»), увеличили свое присутствие в ресторанном бизнесе Новосибирска. В конце 2024 года совместно они выкупили 50% в компаниях, управляющих ресторанами сети BEERMAN в Новосибирске: ООО «Едим вместе», ООО «Сити», ООО «Ривер Плейс», ООО «Вокзальная площадь».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы уходят из ресторанов в фастфуд и кофейни.