Спрос на покупку ИТ-бизнеса в Новосибирске за год вырос в два раза

Превалирует торговля

По итогам 2025 года наибольшим спросом у инвесторов, желающих открыть свой бизнес, пользовались франшизы. В топ-5 запросов попали:

сфера торговли (31%),

ИТ (17%),

сфера услуг (14%),

производство (12%),

общепита (6%).

По динамике роста интереса на первом месте франшизы в сфере аренды (рост в три раза) и в сфере авто (в два раза), выяснили аналитики Авито Бизнес 360. Как ранее поясняли редакции в компании, к арендному бизнесу, в частности относятся инвестиции в квартиры, апартаменты, а также аренда велосипедов, автопрокат, спецтехника и т.д.

Интересно, что по итогам первого полугодия 2025 года, в общей структуре спроса наибольшей популярностью в Новосибирске пользовались франшизы в сфере ИТ (27%), Торговля была на втором месте (24%).

При этом действующий бизнес также активно ищет партнеров по франшизе. В топ-5 предложений:

торговля (31%),

сфера услуг (24%),

общепит (17%),

сфера красоты и здоровья (10%),

сфера ИТ (7%).

По итогам первого полугодие в топе предложений была сфера услуг (25%), на втором — торговля (24%).

Бизнес продает торговые точки и общепит

Общий уровень спроса на готовый бизнес за 2025 год в регионе снизился на 11%.

— В условиях высокой ключевой ставки предприниматели менее активно инвестировали в новые дела, констатировали эксперты платформы.

Однако в некоторых категориях все же прослеживается активный рост. За год вырос спрос на бизнес в сферах ИТ (х2 раза) и туризма (+54%).

По доле спроса распределение иное:

бизнес в сфере общепита (19%),

предприятия торговли (15%),

ИТ (15%),

ПВЗ (11%),

предприятия в сфере красоты и здоровья (9%).

Самый большой рост предложений в готовом бизнесе за год показали арендный бизнес (+54%) и ПВЗ (+42%). По данным сервиса Сбербанка «Домклик», в 2025 году в Новосибирской области увеличивалось количество объявлений о продаже и аренде коммерческой недвижимости.

По итогам первого полугодия лидировал общепит (21%) и торговля (16%).

В топ-5 предложений по объему вошли:

бизнес в сфере торговли (25%),

общепит (18%),

красота и здоровье (12%),

предприятия в сфере услуг (10%),

производства (9%).

По итогам первого полугодия по количеству выставленных на продажу лотов также лидировал общепит (18%) и торговля (16%).

Напомним, в ноябре стало известно, что доходы собственников коммерческой недвижимости в Новосибирске оценивает налоговая. В фокусе особого внимания те, кто показывает убытки и прячет прибыль.

При этом в IT-компаниях Новосибирска налоговики уже нашли неуплаченные налоги. В 2026 году проверки пройдут на предприятиях транспортной отрасли.

Ранее редакция сообщала о том, что бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор.