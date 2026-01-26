Спрос на покупку ИТ-бизнеса в Новосибирске за год вырос в два раза

Превалирует торговля
По итогам 2025 года наибольшим спросом у инвесторов, желающих открыть свой бизнес, пользовались франшизы. В топ-5 запросов попали:
- сфера торговли (31%),
- ИТ (17%),
- сфера услуг (14%),
- производство (12%),
- общепита (6%).
По динамике роста интереса на первом месте франшизы в сфере аренды (рост в три раза) и в сфере авто (в два раза), выяснили аналитики Авито Бизнес 360. Как ранее поясняли редакции в компании, к арендному бизнесу, в частности относятся инвестиции в квартиры, апартаменты, а также аренда велосипедов, автопрокат, спецтехника и т.д.
Интересно, что по итогам первого полугодия 2025 года, в общей структуре спроса наибольшей популярностью в Новосибирске пользовались франшизы в сфере ИТ (27%), Торговля была на втором месте (24%).
При этом действующий бизнес также активно ищет партнеров по франшизе. В топ-5 предложений:
- торговля (31%),
- сфера услуг (24%),
- общепит (17%),
- сфера красоты и здоровья (10%),
- сфера ИТ (7%).
По итогам первого полугодие в топе предложений была сфера услуг (25%), на втором — торговля (24%).
Бизнес продает торговые точки и общепит
Общий уровень спроса на готовый бизнес за 2025 год в регионе снизился на 11%.
— В условиях высокой ключевой ставки предприниматели менее активно инвестировали в новые дела, констатировали эксперты платформы.
Однако в некоторых категориях все же прослеживается активный рост. За год вырос спрос на бизнес в сферах ИТ (х2 раза) и туризма (+54%).
По доле спроса распределение иное:
- бизнес в сфере общепита (19%),
- предприятия торговли (15%),
- ИТ (15%),
- ПВЗ (11%),
- предприятия в сфере красоты и здоровья (9%).
Самый большой рост предложений в готовом бизнесе за год показали арендный бизнес (+54%) и ПВЗ (+42%). По данным сервиса Сбербанка «Домклик», в 2025 году в Новосибирской области увеличивалось количество объявлений о продаже и аренде коммерческой недвижимости.
По итогам первого полугодия лидировал общепит (21%) и торговля (16%).
В топ-5 предложений по объему вошли:
- бизнес в сфере торговли (25%),
- общепит (18%),
- красота и здоровье (12%),
- предприятия в сфере услуг (10%),
- производства (9%).
По итогам первого полугодия по количеству выставленных на продажу лотов также лидировал общепит (18%) и торговля (16%).
Напомним, в ноябре стало известно, что доходы собственников коммерческой недвижимости в Новосибирске оценивает налоговая. В фокусе особого внимания те, кто показывает убытки и прячет прибыль.
При этом в IT-компаниях Новосибирска налоговики уже нашли неуплаченные налоги. В 2026 году проверки пройдут на предприятиях транспортной отрасли.
Ранее редакция сообщала о том, что бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор.