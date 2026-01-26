Поиск здесь...
Спрос на покупку ИТ-бизнеса в Новосибирске за год вырос в два раза

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В топе популярности также аренда и ПВЗ

Превалирует торговля

По итогам 2025 года наибольшим спросом у инвесторов, желающих открыть свой бизнес, пользовались франшизы. В топ-5 запросов попали:

  • сфера торговли (31%),
  • ИТ (17%),
  • сфера услуг (14%),
  • производство (12%),
  • общепита (6%).

По динамике роста интереса на первом месте франшизы в сфере аренды (рост в три раза) и в сфере авто (в два раза), выяснили аналитики Авито Бизнес 360. Как ранее поясняли редакции в компании, к арендному бизнесу, в частности относятся инвестиции в квартиры, апартаменты,  а также аренда велосипедов, автопрокат, спецтехника и т.д.

Интересно, что по итогам первого полугодия 2025 года, в общей структуре спроса наибольшей популярностью в Новосибирске пользовались франшизы в сфере ИТ (27%), Торговля была на втором месте (24%).

При этом действующий бизнес также активно ищет партнеров по франшизе. В топ-5 предложений:

  • торговля (31%),
  • сфера услуг (24%),
  • общепит (17%),
  • сфера красоты и здоровья (10%),
  • сфера ИТ (7%).

По итогам первого полугодие в топе предложений была сфера услуг (25%), на втором — торговля (24%).

Бизнес продает торговые точки и общепит

Общий уровень спроса на готовый бизнес за 2025 год в регионе снизился на 11%.

 — В условиях высокой ключевой ставки предприниматели менее активно инвестировали в новые дела, констатировали эксперты платформы.

Однако в некоторых категориях все же прослеживается активный рост. За год вырос спрос на бизнес в сферах ИТ (х2 раза) и туризма (+54%).

По доле спроса распределение иное:

  • бизнес в сфере общепита (19%),
  • предприятия торговли (15%),
  • ИТ (15%),
  • ПВЗ (11%),
  • предприятия в сфере красоты и здоровья (9%).

Самый большой рост предложений в готовом бизнесе за год показали арендный бизнес (+54%) и ПВЗ (+42%). По данным сервиса Сбербанка «Домклик», в 2025 году в Новосибирской области увеличивалось количество объявлений о продаже и аренде коммерческой недвижимости.

По итогам первого полугодия лидировал общепит (21%) и торговля (16%).

В топ-5 предложений по объему вошли:

  • бизнес в сфере торговли (25%),
  • общепит (18%),
  • красота и здоровье (12%),
  • предприятия в сфере услуг (10%),
  • производства (9%).

По итогам первого полугодия по количеству выставленных на продажу лотов также лидировал общепит (18%) и торговля (16%).

Напомним, в ноябре стало известно, что доходы собственников коммерческой недвижимости в Новосибирске оценивает налоговая. В фокусе особого внимания те, кто показывает убытки и прячет прибыль.

При этом в IT-компаниях Новосибирска налоговики уже нашли неуплаченные налоги. В 2026 году проверки пройдут на предприятиях транспортной отрасли.

Ранее редакция сообщала о том, что бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Все материалы

Почти 50 тысяч новосибирцев получают доходы от сдачи имущества в аренду

Автор: Юлия Данилова

48 тысяч налогоплательщиков в 2025 году задекларировали доходы от сдачи в аренду принадлежащего им имущества на праве собственности на сумму более 3,7 млрд. руб. Это в 1,6 раза больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Новосибирской области Ирина Демиденко.

По ее словам, за минувший год количество самозанятых, сдающих жилье в аренду, в регионе увеличилось почти на 1,5 тысячи человек и составило 5,3 тысячи.

Читать полностью

Новосибирцы назначают финансовых помощников

Автор: Оксана Мочалова

Финансовые мошенничества продолжают оставаться серьёзной угрозой, и традиционные меры защиты, такие как самостоятельные запреты на кредитование, зачастую оказываются недостаточными. В ответ на этот вызов Банк России представил новый инструмент — сервис «вторая рука». Он позволяет клиенту банка добровольно назначить доверенного помощника для контроля над подозрительными операциями.

Эксперты подчёркивают, что идея сервиса заключается в создании дополнительного защитного контура.

Читать полностью

Рейтинг работодателей для молодежи создадут в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Губернатор региона Андрей Травников поручил разработать рейтинг работодателей, отражающий привлечение ими молодёжи региона. Он будет учитывать, насколько активно бизнес привлекает молодёжь, выпускников, какой у них процент трудоустройства, закрепления.

— Нужно формировать мнение, что привлечение молодёжи, выпускников СПО и вузов для работодателя — это не только решение собственной кадровой проблемы, но и важная общественная миссия — дать возможность молодым людям раскрыться максимально быстро по специальности, — заявил Травников.

Читать полностью

Более 19 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Автор: Юлия Данилова

В опасных для жизни и здоровья условиях проживает более 19 000 новосибирцев. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— Необходимо дополнительно проработать вопрос о расселении девятиста многоквартирных жилых домов, которые не вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья, — подчеркнул Зайцев.

Читать полностью

«Никакой зачистки»: губернатор Новосибирской области поручил проверить самовольную застройку

Автор: Юлия Данилова

На оперативном совещании 26 января глава региона Андрей Травников дал поручение министерствам и главам муниципалитетов проверить некогда самовольно построенные и реконструированные объекты. Причиной стало обрушение торгового центра в Первомайке, который оказался самовольным объектом. Под обломками ТЦ погиб человек.

— После недавней трагедии настало время более настойчиво исправлять последствия некоторых вольностей предыдущих лет, связанных с самовольным строительством, переоборудованием и реконструкцией зданий — там, где это действительно может привести к рискам для безопасности людей или где постройки нарушают общую градостроительную политику наших населённых пунктов, — подчеркнул губернатор.

Читать полностью

«Продаем только за наличку»: новосибирские предприниматели начали отказывать покупателям с картами

Автор: Юлия Данилова

За минувшую неделю корреспондент Infopro54 лично трижды оказался в ситуации, когда не смог осуществить покупку с помощью банковской карты. О подобных ситуациях рассказывают и другие новосибирцы в социальных сетях. Как правило, речь идет о торговом малом и микробизнесе.

 — Принимаю у вас расчет по безналу последний раз. Мы полностью переходим на наличные, — сообщила продавщица в небольшом киоске, где журналист был довольно частым покупателем.

Читать полностью
