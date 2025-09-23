В Новосибирске летом 2025 года спрос на парикмахерские франшизы вырос в три раза

В Новосибирске летом 2025 года спрос на франшизы парикмахерских и барбершопов вырос в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем предложения увеличился на 29%. К таким выводам пришли аналитики «Авито Бизнес 360» и «Авито Услуг». Примечательно, что средний размер паушального взноса за год уменьшился на треть — до 600 тысяч рублей.

Увеличился спрос и предложение на готовый бизнес (отдельные парикмахерские вне франшиз) — на 40% и 46% соответственно.

Директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский считает, что спрос на услуги красоты остается постоянных благодаря сложившемуся тренду на здоровый образ жизни и персонализированный уход.

— Клиенты последние годы очень активно посещают салоны красоты, косметологические кабинеты, массажные студии и фитнес-центры. Таким образом, сфера красоты становится популярной, что стимулирует открытие новых заведений. При этом предпочтение больше отдается франшизам, т.к. порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело, — уверен эксперт.

По данным аналитиков, спрос на парикмахерские услуги в Новосибирске в августе текущего года вырос на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего в регионе вырос спрос на услуги барберов — на 88%. На 13% чаще сибиряки интересовались другими парикмахерскими процедурами: восстанавливающим уходом, химической или биозавивкой. Спрос на стрижки и окрашивание волос вырос на 11%, на наращивание волос — на 3%.

Напомним, во втором квартале 2025 года аналитики регистрировали в Новосибирске резкий рост спроса на арендные франшизы у инвесторов, которые готовы вложить деньги в бизнес. Он увеличился в 4,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2024. На втором месте по темпам роста спроса были франшизы в сфере авто (автомойки, АЗС, автосервисы и т.д.) — прирост за год в три раза.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске растет спрос на волосы, их часто отправляют за рубеж. Местные салоны красоты тоже охотятся за русыми косами.