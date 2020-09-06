Всех студентов рекомендовано привить от коронавируса

Министерство здравоохранения рекомендует в приоритетном порядке прививать от коронавируса не только медиков и учителей, но и работников торговли общественного транспорта, полицейских, призывников и студентов. Об этом говорится в новых методических рекомендациях министерства по лечению и профилактике COVID-19.

Согласно документу, приоритетной вакцинации подлежат все работники медицинских организаций, сотрудники образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов соцзащиты населения, предприятий общественного питания. Также рекомендуется в приоритетном порядке прививать сотрудников организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиницы, парикмахерские, химчистки, банки и т. п.).

В приоритетную группу отнесли также призывников и студентов колледжей и вузов.

Противопоказаниями для вакцинации, согласно документу, являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания. Кроме того, прививки не следует делать людям младше 18 лет и взрослым старше 60 лет, потому что пока нет данных об эффективности и безопасности препарата для этих возрастных категорий.

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