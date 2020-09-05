В Минпросвещении призвали не допускать скопления учеников при измерении температуры

Учебный год начался штатно во всех регионах, школы исполняют предписания Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Однако Министерство проинформировано о ряде случаев проблемного прохода в школу, носящих пусть и единичный характер.

— Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнёт понижаться. Призываю субъекты Российской Федерации отдельно это проконтролировать, — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк также указал на необходимость подключить к мониторингу ситуации специалистов региональных министерств, муниципальные органы управления образованием, методические службы. Он ещё раз сделал акцент на том, что в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции. Данная процедура уже была ранее чётко отработана на ЕГЭ и известна каждому региону.

Фото пресс-службы Минпросвещения РФ