ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»

Минимальная сумма первоначального взноса отсутствует, предусмотрено пополнение счета и снятие средств без ограничений и потери начисленных процентов. Открыть «Копилку» можно в трех валютах: российский рубль, доллар США и евро.

Проценты начисляются исходя из суммы ежедневного остатка средств на накопительном счете. Выплата процентов происходит ежемесячно в последний календарный день. Максимальная процентная ставка доступна в первые три месяца действия счета на сумму до 300 тысяч рублей. Продукт является бессрочным, закрыть его можно в любой момент. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

Открыть новый накопительный счет «Копилка» можно в отделении банка, а разместить на нем денежные средства возможно любым удобным для клиента способом: в отделении банка, банкомате, интернет-банке или в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». Предложение доступно как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства. Для получения максимальной доходности, необходимо оформить пакет «Мультикарта» ВТБ с опцией «Сбережения».

— Новый накопительный счет предназначен для клиентов, которые только начинают откладывать средства и хотят иметь постоянный доступ к своим накоплениям. Условия по нему довольно гибкие — проценты начисляются на ежедневный остаток, снятие средств осуществляется без потери уже начисленных ранее процентов, — отметила старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов Банка ВТБ (ПАО) Юлия Деменюк.

Фото: пресс-служба банка