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Бизнес Промышленность

В Бердске запускают производство легкомоторного самолёта «Танго»

Автор: Артем Рязанов

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Поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год

В Бердске стартует производство четырёхместного легкомоторного учебно-тренировочного самолёта «Танго» (Tango) из российских композитных материалов. Первые опытные образцы, в создании которых участвует СибНИА им. Чаплыгина, уже поднялись в воздух и проходят испытания и сертификацию. На финишную прямую выходит запуск производственной линии. Об этом сообщил глава Бердска Семён Лапицкий, который осмотрел площадку вместе с директором СибНИА им. Чаплыгина Владимиром Барсуком и главой БЭМЗа Василием Юрченко.

На производственной площадке рядом с аэродромом «Бердск-Центральный» устанавливают оборудование для раскроя и «запекания» композитных элементов. Параллельно собирают монтажные стапели.

— Уникальность производственно-сборочного комплекса в Бердске заключается в способности выпускать большинство ключевых компонентов самолёта, включая авиадвигатель, — подчеркнул Лапицкий.

По его словам, Tango предназначен для первичной подготовки пилотов гражданской авиации, а также для частных полётов и выполнения специальных авиационных задач. Ранее сообщалось, что поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год.

Напомним, о том, что под Бердском построят завод по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов стало известно в конце 2025 года. При полной загрузке на предприятии планируется создать 270 рабочих мест, объем налоговых поступлений оценивается в 180 млн рублей ежегодно. На площадке планируется производить четыре типа летательных аппаратов: начиная от учебного и заканчивая пассажирским региональным на 24 пассажирских места, ранее пояснял Семен Лапицкий.

Учебно-тренировочный самолет Tango — результат совместной разработки S7 Group и Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА). Осенью 2024 года компания впервые продемонстрировала Tango на аэродроме в Московской области, где самолёт совершил тренировочный полет под управлением лётчика-испытателя Владимира Барсука. Самолет был создан на производственной базе компании в Торбеево (Ступинский район Подмосковья). Ранее сообщалось, что максимальная взлётная масса Tango составляет 1150 кг, а дальность полёта доходит до 1100 км. На февраль 2025 года летная машина была оснащена двигателем UL Power 520is, производства Бельгии. Но в ближайшие планы S7 входило создание аналогичного двигателя собственного производства, который проходил испытания.

«СибНИА им. С.А.Чаплыгина» по распоряжению правительства РФ №2581 от 3 декабря 2016 года принял в свое ведение аэродром «Бердск-Центральный». Сейчас институт ведёт ремонт взлетно-посадочной полосы. Сообщалось, что в развитие территории аэродрома «Бердск-Центральный» институт планирует привлечь около 8 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на заводе под Новосибирском открыли центр по ремонту авиатехники.

Источник фото: Семён Лапицкий в ВКонтакте

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы : Новосибирск

Теги : самолет разработка Tango

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В России спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз

Доступность жилья для покупателей в Новосибирске падает

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская область оказалась на 58‑м месте в общероссийском рейтинге доступности жилья. По данным аналитического исследования Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», среднестатистической семье из двух работающих взрослых и одного ребёнка в мае 2026 года требовалось 5,4 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 м² на вторичном рынке.

Год назад, в мае 2025 года, срок накопления составлял 4,8 года. Сейчас он увеличился на 0,6 года.

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Около 3000 новосибирцев оказались под подозрением в сокрытии доходов

Автор: Юлия Данилова

Работа налоговых органов Новосибирской области ориентирована на выявление налогоплательщиков, которые используют различные схемы с целью ухода от налогообложения. Высокие риски сокрытия доходов в регионе выявлены в отношении 2900 человек. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Установлено, что данные налогоплательщики при отсутствии доходов за последние три года имеют в собственности пять и более объектов недвижимости: квартир, комнат, жилых домов и (или) нежилых помещений (общее количество составляет 18 000), что, вероятнее всего, свидетельствует о неуплате ими еще и налогов с доходов от сдачи имущества в аренду, — пояснили в УФНС.

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Новосибирск попал в рейтинг регионов с высоким спросом на препараты от астмы

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области зафиксирован высокий спрос на противоастматические препараты. По данным аналитической компании RNC Pharma, регион вошел в топ-5 российских субъектов по объему потребления лекарств группы R03 (для лечения астмы и ХОБЛ) по итогам января-мая 2026 года.

Среднедушевой показатель в Новосибирской области составил 147,9 упаковок на 1 тысячу человек, что заметно выше общероссийского уровня (123 упаковки). В рейтинге регион уступил только Тюменской области (205,5 упаковок), Алтайскому краю (169,6 упаковок) и Республике Крым (161,2 упаковки), опередив Московскую область (139,9 упаковок). При этом в самой Москве показатель был ниже среднероссийского и не превысил 107 упаковок, а в Санкт-Петербурге достиг 145 упаковок. Аналитики RNC Pharma связывают высокий спрос в сибирских регионах с суровым климатом, а в Алтайском крае – еще и с высокой плотностью пыльцевых аллергенов.

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Новосибирск вошел в топ-5 регионов по числу атак телефонных мошенников

Исследование, проведенное ПАО «МТС», выявило регионы России, жители которых в первой половине 2026 года чаще других становились мишенью телефонных мошенников. Согласно полученным данным, столица Сибири расположилась на четвертой позиции в этом списке. Наибольшее количество подозрительных звонков зафиксировано в Москве, составив 12% от общего числа. Краснодарский край занял второе место с показателем 5%, а Санкт-Петербург – третье с 4%.

В целом, статистика первого полугодия демонстрирует уменьшение общего количества мошеннических звонков по сравнению с январем-июнем 2025 года. Специалисты сервиса «МТС Защитник» сообщили, что с начала текущего года на территории региона было заблокировано 44 миллиона нежелательных вызовов. Это позволило жителям Новосибирской области сэкономить порядка 10 миллионов минут, что эквивалентно почти 19 годам потенциальных разговоров, которые не состоялись из-за пресечения мошеннических действий.

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Боли и возможности рынка кейтеринга обсудили в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Участники рынка и эксперты в рамках форума «Дикоросы» обсудили ключевые боли, с которыми отрасль кейтеринга столкнулась в 2026 году. Как отметила Анна Сидевич, руководитель комитета по кейтерингу и ивенту, совладелец и директор «Кейтеринга Анны Сидевич», с января в отрасли начал падать объем заказов. В марте выручка сократилась на 71% к аналогичному периоду прошлого года, в апреле — на 67,3%, в мае — на 24,28%.

Кроме того, по добросовестным участникам рынка бьет демпинг на торгах. По словам эксперта, в тендерах побеждают не те, кто лучше готовит, а те, кто готов работать в минус.

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