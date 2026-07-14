В Бердске запускают производство легкомоторного самолёта «Танго»

В Бердске стартует производство четырёхместного легкомоторного учебно-тренировочного самолёта «Танго» (Tango) из российских композитных материалов. Первые опытные образцы, в создании которых участвует СибНИА им. Чаплыгина, уже поднялись в воздух и проходят испытания и сертификацию. На финишную прямую выходит запуск производственной линии. Об этом сообщил глава Бердска Семён Лапицкий, который осмотрел площадку вместе с директором СибНИА им. Чаплыгина Владимиром Барсуком и главой БЭМЗа Василием Юрченко.

На производственной площадке рядом с аэродромом «Бердск-Центральный» устанавливают оборудование для раскроя и «запекания» композитных элементов. Параллельно собирают монтажные стапели.

— Уникальность производственно-сборочного комплекса в Бердске заключается в способности выпускать большинство ключевых компонентов самолёта, включая авиадвигатель, — подчеркнул Лапицкий.

По его словам, Tango предназначен для первичной подготовки пилотов гражданской авиации, а также для частных полётов и выполнения специальных авиационных задач. Ранее сообщалось, что поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год.

Напомним, о том, что под Бердском построят завод по производству летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов стало известно в конце 2025 года. При полной загрузке на предприятии планируется создать 270 рабочих мест, объем налоговых поступлений оценивается в 180 млн рублей ежегодно. На площадке планируется производить четыре типа летательных аппаратов: начиная от учебного и заканчивая пассажирским региональным на 24 пассажирских места, ранее пояснял Семен Лапицкий.

Учебно-тренировочный самолет Tango — результат совместной разработки S7 Group и Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА). Осенью 2024 года компания впервые продемонстрировала Tango на аэродроме в Московской области, где самолёт совершил тренировочный полет под управлением лётчика-испытателя Владимира Барсука. Самолет был создан на производственной базе компании в Торбеево (Ступинский район Подмосковья). Ранее сообщалось, что максимальная взлётная масса Tango составляет 1150 кг, а дальность полёта доходит до 1100 км. На февраль 2025 года летная машина была оснащена двигателем UL Power 520is, производства Бельгии. Но в ближайшие планы S7 входило создание аналогичного двигателя собственного производства, который проходил испытания.

«СибНИА им. С.А.Чаплыгина» по распоряжению правительства РФ №2581 от 3 декабря 2016 года принял в свое ведение аэродром «Бердск-Центральный». Сейчас институт ведёт ремонт взлетно-посадочной полосы. Сообщалось, что в развитие территории аэродрома «Бердск-Центральный» институт планирует привлечь около 8 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на заводе под Новосибирском открыли центр по ремонту авиатехники.