Перед Новым годом мошенники начали привлекать новосибирцев в онлайн-магазины

Перед Новым годом мошенники стали активнее создавать фальшивые интернет-магазины, где продают красную икру и другие морские деликатесы. Об этом сообщил Игорь Антропенко, член комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Парламентарий подчеркнул, что из-за популярности онлайн-шопинга преступники легко вводят покупателей в заблуждение, создавая видимость настоящих магазинов с красивыми изображениями. Особенно опасны предложения со значительными скидками.

— Учитывая уровень развития интернета, сейчас мошенникам не составляет труда создать фишинговый сайт и соцсети к нему, наполнить его привлекательными картинками, — отметил Антропенко в комментарии РИА Новости.

Депутат советует приобретать продукты только на проверенных рынках и известных маркетплейсах. Избегать предоплаты и раскрытия данных банковских карт в незнакомых магазинах до получения товара.

— Будьте особенно осторожны при покупке икры на развес, так как есть риск нарушений условий хранения, — предупредил депутат.

Напомним, в прошлом году мошенники активно предлагали свои услуги через Telegram, представляясь продавцами икры, рыбы и морепродуктов. Они просили отправить им предоплату за товар, а затем блокировали пользователей и переставали отвечать.

На середину ноября максимальная цена красной икры в новосибирских магазинах составляла 16-17 тысяч рублей за один килограмм. Такие цены можно было увидеть в супермаркетах премиум-класса. В специализированных магазинах диапазон цен на икру 8,6-12 тысяч рублей. В сетевых торговых точках, которые позиционируют себе как магазины эконом-сегмента, красная икра стоила не менее 10 тысяч рублей.

