Новосибирцев предупредили о схемах мошенничества со звонком из «автошколы»

В России участились случаи мошенничества, направленного на учеников автошкол. Преступники выдают себя за сотрудников администрации и под разными предлогами выманивают коды доступа. Затем они используют стандартные схемы для кражи денег.

О новых схемах рассказал Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также вице-президент Российской автомобильной федерации.

— Мы видим, что мошенники системно осваивают все новые сферы — теперь под ударом оказались граждане, обучающиеся в автошколах. Людям звонят от имени администрации, просят продиктовать код якобы для записи на занятие, подтверждения экзамена или входа в личный кабинет. После передачи кода начинается хорошо отработанная схема с «взломом», «утечкой данных» и подключением псевдосотрудников правоохранительных органов, — отметил Антон Немкин.

Преступники используют информацию из открытых источников, таких как социальные сети, чаты и группы автошкол. Это помогает им точно выяснить, кто проходит обучение.

Фишинговые сайты и поддельные Telegram-каналы автошкол и образовательных платформ представляют серьезную угрозу. Мошенники привлекают доверчивых людей, обещая «льготные места», «раннюю запись» или «ускоренное обучение». Чтобы получить желаемое, они требуют срочную предоплату на карту физического лица.

Депутат отметил, что перевод денег на карту частного лица — это стоп-сигнал.

— Ни одна легальная автошкола не работает по таким схемам. После перевода средства исчезают, а попытки вернуть их превращаются в новую волну выманивания банковских данных, — сказал он.

Депутат предложил автошколам активнее рассказывать ученикам о подобных схемах мошенничества и ограничить публикацию личных данных в открытом доступе.

Корреспондент Infopro54 связался с директорами автошкол в Новосибирске. Они сообщили, что пока не сталкивались с таким видом мошенничества.

Ранее редакция сообщала о том, что семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске.