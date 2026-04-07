В Госдуме предложили увеличить штрафы за обман потребителей в десять раз

Глава думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внёс законопроект о десятикратном увеличении штрафов за обман покупателей. Наказание предлагается повысить за обмеривание, обвешивание, обсчёт и другие виды обмана при продаже товаров. Максимальный штраф для компаний может достичь 500 тысяч рублей.

Изменения хотят внести в статью 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей»). В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что это усилит превентивный эффект — то есть страх перед крупным штрафом заставит продавцов быть честнее.

— Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов за обман потребителей в 10 раз, что позволит усилить превентивный эффект законодательства и повысить уровень добросовестности на рынке товаров и услуг, — сказано в пояснительной записке.

Как уточнил Миронов в беседе с РИА Новости, для граждан штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Парламентарий отметил, что штрафы по этой статье не повышались с 2014 года. По его словам, сегодня юридическое лицо максимум платит 50 тысяч рублей, а директора магазинов и продавцы — в разы меньше. При этом многие люди регулярно сталкиваются с обманом на рынках, в магазинах и торговых сетях: их обвешивают (дают товар меньшего веса), обсчитывают (берут больше денег) или обмеривают (продают товар меньшего размера по завышенной цене).

Миронов подчеркнул, что сейчас обманывают людей понемногу, но в итоге получаются крупные суммы. Экономическая выгода от таких махинаций многократно превышает возможные штрафы. По мнению автора инициативы, принятие законопроекта поможет снизить число нарушений, сделать рынок товаров и услуг честнее и укрепить доверие людей к торговле.

