В России предложили списывать долги за ЖКУ онлайн

Минстрой России разрабатывает законопроект, который позволит списывать долги за жилищно-коммунальные услуги онлайн по всей стране. Этот законопроект планируют внести в Государственную думу после завершения эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах России.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 января 2024 года в России оплачено 97,9% счетов за коммунальные услуги. Среди тех, кто имеет прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, этот показатель составляет 96,8%. Минстрой проводит эксперимент, направленный на улучшение взаимодействия государственных цифровых систем в процессе взыскания задолженности по ЖКУ.

— В случае признания результатов проведения эксперимента успешными, а также принятия соответствующего законопроекта, информационное взаимодействие государственных цифровых систем может способствовать снижению общего объема дебиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы, — цитируют Известия источник в ведомстве.

В Минстрое сообщили, что законопроект предусматривает внедрение системы онлайн-взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги по всей территории России.

Напомним, за 11 месяцев 2025 года в Новосибирской области было возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. В аналогичном периоде прошлого года — 1,2 млрд рублей.

Ресурсосберегающие компании сейчас обращаются с исками в суды при первой возможности

С 1 марта в России начали действовать новые правила в жилищном законодательстве, касающиеся оплаты коммунальных услуг, отчетности и взаимодействия управляющих компаний с жильцами. Также изменился срок доставки квитанций: теперь они должны приходить не позднее пятого числа каждого месяца. Эти новые сроки оплаты применяются ко всем гражданам, независимо от типа договора управления или решений собственников.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам добавят в квитанции за ЖКУ расходы на амортизацию сетей