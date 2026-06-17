Порядок подготовки предприятий к работе в военное время утверждают в Татарстане

«В военное время предприятия Татарстана обязаны разрабатывать меры защиты производственной инфраструктуры. Им также необходимо оценивать устойчивость объектов, выявлять уязвимые места и прогнозировать последствия возможных ударов». Об этом говорится в проекте постановления кабинета министров республики, опубликованном на официальном сайте субъекта федерации.

Эти требования касаются организаций, отнесенных к категориям ГО, имеющих мобилизационные задания и продолжающих работу в условиях военного времени.

Проект включает в себя создание резервов материальных ресурсов, повышение устойчивости систем энергоснабжения и связи, а также меры по маскировке объектов. Особое внимание предприятиям поручено уделить защите от высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

Большинство организаций будут финансировать мероприятия за свой счет, подчеркивается в документе.

— Финансирование мероприятий по обеспечению надежности технологического оборудования, строений и объектов коммунально-энергетического хозяйства предусмотрено амортизационными и коммунальными отчислениями эксплуатирующих организаций, а также отчислениями на содержание зданий и сооружений. Эти расходы — составная часть себестоимости работ (товаров, услуг), — отмечается в проекте постановления.

До 22 июня нормативно-правовой акт проходит антикоррупционную экспертизу.

Стоит отметить, что Татарстан одним из первых регионов России ввел запрет на полеты беспилотников. Это произошло еще в 2022 году. Позднее аналогичные решения начали принимать другие субъекты федерации.

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