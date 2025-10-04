Рекламодателям

Закон о локализации такси выдавит с рынка перевозок около 100 тысяч автомобилей

  • 04/10/2025, 09:00
Автор: Артем Рязанов
Закон о локализации такси не позволит заменить около 100 тысяч автомобилей
Все машины, которые таксисты взяли в лизинг с 2022 по 2025 год, оказались в зоне риска

Национальный совет такси и Лизинговый союз обратились к правительству РФ с просьбой ввести переходный период перед вступлением в силу закона о локализации такси. Пока ожидается, что он начнет действовать в марте 2026 года. Об этом сообщают «Известия».

По мнению организаций, более 97 тысяч автомобилей, взятых в лизинг, не смогут повторно встать на учет после окончания договора, так как не будут соответствовать новым требованиям. Лизинговый союз подчеркивает, что в зоне риска находятся все машины, арендованные таксомоторными компаниями с 2022 по 2025 годы.

В Национальном совете такси поясняют, что по закону при смене владельца автомобиль исключается из реестра такси. После этого новый владелец должен заново внести его туда. В письме ассоциации отмечается, что у многих перевозчиков договоры лизинга истекают после 1 марта 2026 года. Это означает, что потребуется смена собственника, а значит, автомобиль сначала исключат из реестра, и новый владелец не сможет внести его обратно.

Директор Лизингового союза Евгений Царев убежден, что без послаблений импортные автомобили утратят свою ценность. Чтобы избежать ущерба для бизнеса, он предлагает установить срок службы автомобилей такси на уровне 5–7 лет. Также он считает необходимым разрешить использование лизинговых машин в такси до вступления в силу нового закона без обязательной перерегистрации.

Как сообщила пресс-служба АВТОВАЗа, у компании есть ресурсы и возможности для увеличения продаж LADA. Производственный план на 2026 год и дальше можно скорректировать под любые нужды отрасли, включая дополнительные 100-200 тысяч машин.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко вырос спрос на аренду автомобилей.

Источник фото:Freepik / Автор — wirestock

Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : локализация такси автомобиль


Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
