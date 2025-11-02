В Новосибирске самозанятые таксисты на нелокализованных авто могут получить квоты

Депутаты из разных фракций Госдумы предложили внести поправки в закон о локализации такси, который вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Законопроект предусматривает введение переходного периода перед вступлением в силу закона, а именно разрешить самозанятым водителям такси на автомобилях, которые не соответствуют техническим требованиям, работать до 1 января 2033 года (в Новосибирской области закон должен вступить в силу 1 марта 2028 года).

При этом транспортное средство должен быть в собственности такого водителя более шести месяцев. Кроме того, в региональном реестре легковых такси доля таких автомобилей не должна превышать 25% от общего количества записей.

— Сейчас подработка в такси дает самозанятому дополнительный доход, который составляет в среднем около 45 тысяч рублей ежемесячно. Выпадение такой суммы доходов будет крайне чувствительным для таких самозанятых, — говорится в пояснительной записке.

Они добавили, что согласно данным, представленным аналитическим центром при правительстве РФ, высокие затраты, связанные с необходимостью замены транспортного средства, а также длительный срок окупаемости таких вложений могут привести к уходу из отрасли до 51% водителей (около 507 тысяч человек).

— Данная ситуация способна спровоцировать не только сокращение количества транспортных средств, доступных для оказания услуг по перевозке пассажиров, но и оказать негативное влияние на смежные отрасли, — отмечают парламентарии.

О сокращении новосибирского рынка такси из-за новых правил и, как следствие, увеличении цен на поездки говорил глава Новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх. Кроме того, эксперт не исключал переход таксистов на серый рынок.

Предварительный список разрешенных моделей включает 22 автомобиля от марок Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

По данным Минтранса Новосибирской области, на начало сентября 2025 года в таксомоторной отрасли региона трудятся более 25 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко вырос спрос на аренду автомобилей.