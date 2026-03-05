Список рекомендованных для такси Новосибирска автомобилей пополнился

Минпромторг опубликовал список автомобилей отечественного производства, соответствующих требованиям закона о локализации такси.

В перечень вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend. Также в список попали модели SP7 и SF1 от Sollers, электромобили i-Joy, i-Sky и гибрид i-Space от Evolute, а также Free, Dream и Passion от Voyah. От бренда «Москвич» представлены модели 3, 3е, 6 и 8, а также М70 и М90. В список добавлен электромобиль UMO 5.

Эти модели соответствуют текущим потребностям отрасли и критериям, установленным разработчиками законопроекта, уточнили в ведомстве.

В Минпромторге отметили, что перечень можно обновлять по мере появления новых моделей, производимых в России в рамках специнвестконтрактов с обязательствами по увеличению локализации. Работа по расширению перечня уже ведется. Сейчас завершается нормативная база для включения в реестр моделей Haval Jolion, F7, F7x и Tenet T7. Соответствующий акт уже внесен в правительство. Эти автомобили смогут зарегистрировать в реестре после выхода правительственного решения и обновления перечня.

Напомним, закон касается только тех автомобилей, которые включат в региональные реестры легкового такси после его вступления в силу. Машины, уже работавшие в такси до этого, не попадают под действие закона.

По данным Минтранса Новосибирской области, в региональный реестр легковых такси внесено 24,6 тысяч транспортных средств. На середину феврале в регионе официально работали 20 служб заказа легкового такси. Общее число зарегистрированных перевозчиков достигло 7538.

Ранее редакция сообщала о том, что закон о локализации приведет к распродаже машин, работавших в такси Новосибирска.