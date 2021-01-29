Запеченные роллы: как готовить, какие бывают

Запеченные роллы: ингредиенты, что используют в приготовлении

Для приготовления такого блюда понадобятся только свежие ингредиенты:

рис;

нори;

лососевая красная икра;

спаржа;

панко;

крахмал;

яйцо;

филе лосося, мука соль, вода, перец.

Еще потребуется разрыхлитель. Весь процесс приготовления запеченных роллов начинается с промывания и замачивания риса в воде. Спустя 20 минут он высыпается в кастрюлю и варится с водой на медленном огне. Далее нужно слить горячую воду и залить в кастрюлю холодную, чтобы сваренный рис быстро остыл.

Следующие этапы приготовления запеченных роллов

Берется специальный сворачивающийся коврик. На нем раскладывается пищевая пленка, затем лист нори и отваренный рис. Далее последние два компонента переворачиваются. Поверх нори раскладывают начинку из филе лосося, спаржи и красной икры. После этого сворачивают бамбуковый коврик, формируя длинный ролл.

Следующим этапом подготавливаются две чистые тарелки. В одну высыпают панировочые сухарики, а во вторую – тесто темпур. Его нужно приготовить, смешав крахмал, воду, соль, яйцо, муку и разрыхлитель.

Сначала ролл обволакивается в тесте темпур, а потом быстро переносится в тарелку с панировочыми сухариками. Параллельно разогревают фритюрницу. После этого в ней укладывается суши и запекается в течение 5 минут (до момента образования сочной корочки). Далее блюдо извлекают из фритюрницы и размещают на впитывающей салфетке. После остывания его разрезают и подают на стол.

Популярные варианты запеченных роллов

Отличия этого блюда кроются в начинке. Выше описан рецепт приготовления суши с лососем. Вместо него можно использовать семгу, крабовые палочки, креветки, курицу, угря, сыр Тофу, мидии, форель и др. Все они могут быть на столах любого праздника. Например, роллы запеченные с сырной шапкой отлично подойдут на фуршет или ужин.

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