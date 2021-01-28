Большинство новосибирцев оформляет больничный лист в электронном виде

В 2020 году в Новосибирской области выдано более миллиона листов нетрудоспособности – 54% из них составляют листки нетрудоспособности в форме электронного документа. В 2019 году только четверть больничных была оформлена в электронном виде, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Всего в 2020 году оформлено 647 824 электронных больничных, общее количество выданных листов нетрудоспособности – 1 192 792. В 2019 году оформлено 238 889 электронных больничных, общее количество выданных больничных – 935 326, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что оформление больничного в электронной форме осуществляется через региональную медицинскую информационную систему, интегрированную с системой учета электронных листков нетрудоспособности Фонда социального страхования РФ.