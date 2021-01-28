Большинство новосибирцев оформляет больничный лист в электронном виде

В 2020 году в Новосибирской области выдано более миллиона листов нетрудоспособности – 54% из них составляют листки нетрудоспособности в форме электронного документа. В 2019 году только четверть больничных была оформлена в электронном виде, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Всего в 2020 году оформлено 647 824 электронных больничных, общее количество выданных листов нетрудоспособности – 1 192 792. В 2019 году оформлено 238 889 электронных больничных, общее количество выданных больничных – 935 326, — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что оформление больничного в электронной форме осуществляется через региональную медицинскую информационную систему, интегрированную с системой учета электронных листков нетрудоспособности Фонда социального страхования РФ.
— При оформлении листа нетрудоспособности в электронной форме сотрудник получает ряд преимуществ: сокращение времени оформления больничного, возможность онлайн-отслеживания данных о больничных, в том числе о положенных, начисленных и выплаченных ему пособиях. Работодатель, принимающий от своих сотрудников электронные листы, в свою очередь получает возможность онлайн-просмотра данных о сотрудниках, находящихся на больничном, сведений о медицинских организациях, в которых открыты и продлеваются листки нетрудоспособности, дату закрытия листа, а также дату, когда сотрудник должен приступить к работе, — говорится в сообщении.
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