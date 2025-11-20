На форуме в Новосибирске суп из лабуб назвали успешной стратегией для ритейла

В Новосибирске на форуме «Дни ритейла в Сибири» обсудили самые выигрышные стратегии для бизнеса, ведущего розничную торговлю. Одну из стратегий условно назвали трендом имени лабубу.

Бренд коллекционных игрушек в виде монстров стал известно российской аудитории в 2025 году. Несколько месяцев они были очень популярны и в информационном поле прошли все обязательные уровни начиная от обзоров, сравнения цен и видео в соцсетях у блогеров до новостей о подделках и комментариев психологов и Виталия Милонова. Сейчас об этих игрушках потребители уже немного подзабыли. Но маркетологи используют их название для обозначения краткосрочных трендов.

— Очень важный явление на рынке – тренд имени лабубу. Сейчас все больше появляется краткосрочных трендов, которые оказывают влияние на ассортимент и на поведение покупателя. Лабубу – это уже отыгравшая история, мне дочь сказала. Но мораль в том, что на рынок очень сильно влияют вот такие хайповые тренды. Дубайский шоколад, например, тоже был таким хайповым трендом. Он проник даже в наши православные куличи. Такие тренды и дальше будут мощным фактором влияния на рынок, — сказал исполнительный директор «Нильсен» Константин Локтев (запись есть в распоряжении Infopro54).

В качестве иллюстрации к этому разговору была использована фотография супа из лабуб — реального блюда, появившегося в меню одного из столичных ресторанов летом текущего года. Это вариация окрошки, где некоторые ингредиенты были в виде маленьких узнаваемых монстров. Аналитики ритейла называют это успешной стратегией и примером четкого понимания запросов потребителей, которые ищут новые впечатления.

Ранее редакция рассказывала о том, что в рознице сейчас отмечают протеиновый бум и резкий рост спроса на азиатские продукты.