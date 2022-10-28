Zoom отключает пользователям из России оплаченные лицензии

Ссылаясь на источники, «Ведомости» сообщили, что американский сервис видеоконференций Zoom отключил российским пользователям оплаченные лицензии и не дает возможность произвести оплату. С такой проблемой столкнулись несколько крупных российских вузов.

Собеседник газеты из компании-разработчика отечественных сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) сообщил, что к ним обратился один из «крупных вузов», которому Zoom отключил оплаченную до ноября лицензию. Источник газеты название вуза озвучивать не стал, однако, по согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани.

Кроме того, отказ в обслуживании со стороны Zoom получили также Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.

Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин прокомментировал, что госкомпании уже с прошлого года не пользуются платным Zoom, а в этом году к ним присоединились представители крупного бизнеса и промышленности.

— На первый план выходит конкуренция между российскими разработчиками и технологическими классами решений, поэтому в случае ухода Zoom из России ничего страшного не случится, — заключил Лашин.

Весной Zoom ограничил доступ российским чиновникам и госкомпаниям к своей видеосвязи. Причины названы не были, но, судя по характеру послания, речь шла не о временной, а о долгосрочной приостановке.

Ранее редакция публиковала перечень российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний, рекомендованный Минцифры РФ.