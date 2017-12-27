Первая грузовая компания начала страховать грузы

Страховая стоимость груза определяется исходя из контрактной стоимости и условий поставки.

Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) начал предлагать услуги страхования грузоотправителям. Первым клиентом этой услуги стала компания «ВОСТОК ТРАНС», для которой ПКГ застраховала 1,4 тыс. тонн пиломатериалов, отправленных компанией из Сибири в Китай, сообщает пресс-служба ПГК

— Филиал совместно с партнером «ВТБ Страхование» предлагает грузоотправителям различные виды страхования грузов, причем страховка действует на всех этапах перевозки, начиная от погрузки в контейнеры или вагоны и заканчивая хранением и выдачей груза получателю. Новая опция предлагается грузоотправителям в комплексе услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию, — пояснил директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.

Услуги страхования распространяются на грузы, перевозимые железнодорожным, автомобильным, морским и речным транспортом, а также при комбинированных и мультимодальных перевозках. Страховая стоимость груза определяется исходя из контрактной стоимости и условий поставки: стоимости транспортировки, таможенного оформления и других обязательных расходов. Страховое покрытие действует на территории России, стран Западной и Восточной Европы, а также Турции, Китая, Индии и Казахстана.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — 134,6 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии. ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.

Ольга Еренкова

Фото предоставлено пресс-службой компании