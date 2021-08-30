49 школ Новосибирска будут работать в очно- заочном режиме

— Проведение праздничных мероприятий первого сентября рекомендовано организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (масок) для родителей. Решение о формате проведения линейки принимает руководитель образовательного учреждения, — сообщил начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев. — Если на улице будет ненастная погода, то мероприятия переносятся в класс.

В 2021/22 учебном году работа школ будет выстроена в условиях распространения новой коронавирусной инфекции по аналогии с прошлым годом с принятием необходимых мер, которые включают организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией, проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха. Кроме того, остаются обязательными использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков и закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), а также проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса. Организация учебного процесса должна быть построена по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся. До 1 января 2022 года действует запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами).

Посещение образовательной организации детьми, перенесшими заболевание, или в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной организации.