В центре Новосибирска березы заменят на пирамидальные тополя

Мэрия города намерена убрать березы с бульвара на центральной улице города и заменить их пирамидальными тополями и кленами.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в facebook заявила, что березы на бульваре в начале Красного проспекта от улицы Колыванской до улицы Сибревкома посажены там «не к месту». По словам чиновницы, их уберут и заменят другими деревьями.

— Все наверняка уже заметили, как плохо себя чувствуют березы на бульваре Красного проспекта. Еще в 2016 году было проведено их обследование совместно с сотрудниками кафедры ботаники педуниверситета. Результаты показали, что деревья на Красном проспекте находятся в угнетенном состоянии, большинство из них посажены с нарушениями правил и не к месту, — пишет Терешкова в соцсетях. — Мы подготовили концепцию реконструкции озеленения бульвара Красного проспекта с использованием тополя советского пирамидального, клена Гиннала и липы мелколистной. Хочу отметить, что сейчас на бульваре Красного проспекта нет системы полива — а полив критически важен для растений, особенно в жестких условиях магистрального озеленения.

Она отметила, что планируемая реконструкция — это «масштабный проект». Сейчас чиновники заказывают проектно-сметную документацию для первого участка.

Ранее «Горзеленхоз» объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации по благоустройству бульвара на Красном проспекте. Его сумма составила 550 тыс. рублей. Победителю аукциона предстоит разработать по благоустройству бульвара от улицы Колыванской до улицы Сибревкома и на участках около часовни в центре города.