490 млн субсидий выделено Новосибирску для строительства дорог к новой ледовой арене

490 миллионов рублей распределено правительством Новосибирской области в качестве субсидий местному бюджету города Новосибирска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данные средства предусмотрены на строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, в частности, реконструкцию площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к ней (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская), а также реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области