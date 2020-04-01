Жителям Новосибирска и области будут напоминать о самоизоляции с помощью сирен

С 1 по 5 апреля с 09.00 до 21.00 каждый час в Новосибирске и Новосибирской области проводится запуск системы оповещения населения, сообщает Главное управление МЧС России по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Это сделано, чтобы напомнить гражданам о необходимости соблюдать ограничительные меры, действующие с 31 марта в соответствии с постановлением губернатора региона, для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что оповещение будет звучать каждый час с 9.00 до 21.00 во всех муниципальных образованиях Новосибирской области через электросирены, уличные громкоговорители и видеоэкраны, в том числе на станциях метро, железнодорожных вокзалах и в аэропорту. В сообщении прозвучит дикторский текст о необходимости оставаться дома: «Уважаемые жители города Новосибирска, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции оставайтесь дома» и сигнал сирены.

Кроме того, ГУ МЧС России по Новосибирской области напоминает, необходимо доверять информации только из официальных источников и от представителей власти, выполняя все предложенные рекомендации, в том числе по соблюдению правил пожарной безопасности в быту.

Напомним, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия нашего региона гражданам предписывается не покидать места проживания за исключением случаев: обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, во время выноса отходов до ближайшего места их накопления, а также выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Также ограничения не распространяются на случаи следования к месту или от места работы в организации, деятельность которых не приостановлена на период нерабочей недели в соответствии с законодательством. Введённые дополнительные меры действуют с 20 часов 31 марта до 24 часов 5 апреля 2020 года. Просим оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости!

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно позвонить по единому телефону вызова экстренных служб 112.

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