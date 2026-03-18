Новосибирский аэродром «Мочище» оспаривает десятикратный рост тарифов за землю

Региональная общественная организация (РОО) «Аэродром «Мочище» подала апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Компания оспаривает решение новосибирского суда, который в феврале 2025 отказал ей в пересмотре 10-кратного увеличения арендной платы за землю. Представители аэродрома требовали пересмотреть это решение, принятое региональным департаментом земельных и имущественных отношений.

Напомним, в ноябре 2024 года администрация Новосибирского сельского района заключила с РОО «Аэродром «Мочище» договор аренды земельного участка площадью 1,23 миллиона квадратных метров. Размер арендной платы в договоре установлен как регулируемый.

В декабре 2024 года власти Новосибирской области объявили о повышении арендной платы с 1 января 2025 года. В итоге аренда по договору для «Аэродрома «Мочище» выросла до 10,35 миллиона рублей, то есть в 10 раз. Чиновники объяснили эту индексацию изменениями в правилах аренды государственных земель. Новый размер платы основан на кадастровой стоимости участка — 287,48 миллиона рублей, с учетом ставки в 3,6%.

Руководство Региональной общественной организации «Аэродром Мочище» настаивало на льготной арендной ставке 0,7%, предназначенной для вертодромов и посадочных площадок. В этом случае стоимость аренды составила бы 2,01 миллиона рублей.

Арбитражный суд Новосибирской области счел требования истца противоречивыми, так как тот не просил пересчитать стоимость аренды до 1 декабря 2025 года. В связи с этим суд отказал общественникам в пересмотре размера арендной платы. Теперь слово за апелляцией.

Аэродром Мочище — спортивная посадочная площадка вблизи Новосибирска (в 12 км северо-восточнее города, в 2 км от одноимённого населённого пункта). Предназначен для базирования и выполнения полётов воздушными судами авиации общего назначения (АОН), экспериментальной авиации, а также для парашютных прыжков.

