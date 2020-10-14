На «Плющихинском» жилмассиве завершили первый этап строительства новой дороги

В одном из крупнейших жилых массивов Новосибирска — Плющихинском — продолжает развиваться дорожная сеть. Завершена первая очередь дороги, которая в перспективе соединит жилмассив с улицей Кирова.

Как рассказал депутат городского совета, руководитель ГК «Дискус» Алексей Джулай, дорогу компания строит самостоятельно, в формате муниципально-частного партнерства.

— Это не наше изобретенение. В городе такая практика распространена — когда застройщик сначала строит дорогу в рамках частно-государственного или частно-муниципального партнерства, а потом передает объект на баланс города на возвмездной основе. Так строил дороги «Энергомонтаж», так строил дороги «КПД Газстрой». Зайстройщик таким образом оказывает помощь муниципалитету в строительстве дорог, — объясняет Алексей Джулай.

Сейчас Плюхищинский микрорайон, в котором проживают примерно 40 тысяч новосибирцев, имеет три выезда на Гусинобродское шоссе. Однако для растущего жилмассива этого совсем недостаточно. Обсуждение проекта по строительству новой дороги началось еще несколько лет назад. За разработку проекта взялся застройщик микрорайона «Дискус» и в этом году приступил к реализации проекта. Построить первый участок удалось за два месяца, несмотря на значительный объем земляных работ — новая дорога проходит по территории со сложным рельефом, перепады высот достигают 15 метров. В то же время природный лог в направлении улицы Кирова позволяет в будущем построить здесь двухуровневую развязку, которая свяжет микрорайон с Выборной, выведет на Бугринский мост и левый берег.

Алексей Джулай не стал называть сроки реализации этого проекта, но отметил, что считает важным продвигать решение этого вопроса для развития городской дорожной сети.

Что касается первого участка новой дороги, то сейчас здесь уже завершены все дорожные работы, обустроен и вымощен плиткой тротуар шириной 3 метра, ведется благоустройство прилегающей территории. Сама дорога шириной 16 метров позволяет организовать полноценное двухполосное движение в каждую сторону.

Депутат Законодательного Собрания региона Сергей Конько уверен: новая дорога после завершения строительства значительно разгрузит дороги Плющихинского жилмассива и позволит людям быстрее добираться до левого берега.

— В настоящее время уже идет проектирование остановочных павильонов и перенос конечной остановки с улицы Виталия Потылицина. Мы рассчитываем, что уже этой осенью общественный транспорт начнет ходить по продленному маршруту, — говорит депутат.

Фото предоставлено ГК «Дискус»