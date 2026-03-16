Новосибирцам предлагают начать весну с генеральной уборки квартиры

Автор: Оксана Мочалова

Нежелание расставаться с хламом может требовать вмешательства психиатра

Весеннее стремление обновить жилое пространство часто разбивается о психологические барьеры: масштаб уборки пугает, а расставание с привычными вещами вызывает тревогу. Эксперты рассказали, как провести ревизию грамотно, сохранив душевное равновесие и не навредив экологии.

Врач-психотерапевт Анастасия Пилипенко объясняет природу страха перед уборкой большим объемом работы, который провоцирует прокрастинацию. Многие воспринимают расставание с вещами как утрату. Решение эксперт видит в смене фокуса: например, выделить 15 минут и разобрать одну полку, строго ограничив время. Такой подход снижает тревожность и позволяет постепенно вовлечься в процесс.

— Психологический барьер возникает из-за большого объёма работы. Человек не знает, с чего начать, нужно «всё и сразу». Это приводит к прокрастинации и избеганию уборки. Расставаться с вещами может быть тревожно, это может восприниматься как настоящая утрата, — рассказала изданию omsk.aif.ru Анастасия Пилипенко.

Особое внимание эксперт советует уделить трем категориям «пылесборников»: старой одежде «на потом», неиспользуемой технике и подаркам, хранящимся из чувства вины. Для принятия решения достаточно честно ответить на вопрос, приносит ли вещь радость или пользу сейчас.

Экологичный подход к утилизации подразумевает осознанное отношение к отходам. Как отмечает автор проекта «Экопросвет» Оксана Мироненко, большинство предметов — это не мусор, а ресурс для нового производства. Одежду в хорошем состоянии можно продать или отдать, электронику и батарейки — сдать в спецпункты, а просроченные лекарства перед выбросом смешивать с несъедобными веществами в герметичной упаковке.

— Смешивать мусор можно, но зачем? Ведь каждый отход — это не мусор, а ценный ресурс для новых вещей. Картонная коробка от доставки может стать новой упаковкой, а пластиковая бутылка — превратиться в тару для сока, — пояснила Оксана Мироненко.

Чистота в доме снижает тревогу и дает ощущение контроля, подтверждает психотерапевт. Однако тотальное нежелание расставаться с вещами и патологическое накопительство могут быть симптомами серьезных расстройств. В таких случаях, когда привязанность к хламу становится непреодолимой, решать проблему необходимо с помощью врача-психиатра или психотерапевта.

Ранее редакция сообщала, что ученые Новосибирска смогли диагностировать депрессию по анализу крови. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Предыдущая статья
Пенсионерку в пансионате Новосибирска довели до истощения
Следующая статья
Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

В Новосибирске подготовили 19 площадок для складирования снега

Автор: Артем Рязанов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании отметил, что снегоотвалы города уже должны быть полностью готовы к зиме.

Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов сообщил, что во всех районах города организованы площадки для временного хранения снега, вывезенного с дорог и улиц. В Ленинском районе их 2, в Первомайском — 4, в Дзержинском — 1, в Октябрьском — 1, в Советском — 4, в Калининском — 4, в Центральном — 3. Снег, собранный в Кировском районе, будет перерабатываться на снегоплавильной станции на улице Широкой или вывозиться на полигон на улице Малыгина.

Читать полностью

Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля

Автор: Артем Рязанов

У садоводов и огородников июль является самым жарким месяцем не только в прямом, но и переносном смысле: начинается сбор урожая. Многие новосибирцы после чеснока приступили к уборке лука.

Агроном Людмила Шубина подчеркнула, что затягивать с уборкой этих культур нельзя, так как это может привести к снижению их сохранности. На освободившемся участке эксперт рекомендует посеять сидераты. Они не только подавляют сорняки, но и обогащают почву питательными веществами.

Читать полностью

Ученые Новосибирска смогли диагностировать депрессию по анализу крови

Автор: Артем Рязанов

Сибирские учёные находятся в авангарде разработки уникального метода диагностики депрессии, который может стать настоящим прорывом в области психиатрии.

В основе их исследования лежит анализ венозной крови, который помогает выявить специфические биомаркеры, связанные с этим сложным психическим расстройством. Как сообщает ТАСС, на данный момент учёным удалось обнаружить 18 таких маркеров, способных служить индикаторами развития депрессии.

Читать полностью

Мэр Новосибирска проверил готовность техники к зимней уборке 

Автор: Артем Рязанов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил готовность техники к зимнему сезону.

— У нас заключено два контракта, по которым до конца года в город поступит 112 единиц новой спецтехники. За последние годы — это самая крупная закупка, — сообщил мэр в своем Телеграм-канале.

Читать полностью

В Новосибирске ликвидируют последствия сильного ливня

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске городские службы ликвидируют последствия сильного дождя и ветра. К счастью, никто не пострадал.

– В Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 13 обращений. Новосибирцы сообщили о подтоплении подвала дома на ул. Авиастроителей, 1, гаражей на ул. Народной, 35А, и подтоплениях проезжей части в Калининском и Дзержинском районах, – говорится в сообщении мэрии города.

Читать полностью

Городские службы завершают ликвидацию последствий ливня в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Завершаются работы по устранению последствий ливня в Новосибирске. На данный момент большинство проблем уже решено.

К счастью, никто из новосибирцев не пострадал.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат

Бизнес Общество Туризм

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Общество

Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

Общество

Пенсионерку в пансионате Новосибирска довели до истощения

Общество

Мошенники разработали новую тактику обмана родных российских военных

Бизнес Власть

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Бизнес

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Бизнес Право&Порядок

Сделка без оплаты: дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд

Медицина Общество Технологии

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Бизнес Власть

Контейнеры для мусора изготовят в новосибирских колониях

Бизнес Общество ПроБизнес

Новосибирцы дали оценку условиям труда и коллективу в компаниях региона

Власть Отставки и назначения

В следственном комитете Новосибирской области меняется руководитель

Власть Общество

Новосибирские призывники смогут проходить срочную службу в балете цирка

Общество

Школьные отметки устарели, но заменить их пока нечем: «отметочная» система в школах России слишком формализована

Бизнес Общество

В Новосибирске обрушилась кровля нового здания

Общество Финансы

Обновленная купюра со скрытыми изображениями появится в Новосибирске

Общество

Белые медведи Герда и Кай из зоопарка Новосибирска снова стали родителями

Общество

Самые дорогие подарки новосибирцы отправляют в Москву

Все материалы
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

