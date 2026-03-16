Новосибирцам предлагают начать весну с генеральной уборки квартиры

Весеннее стремление обновить жилое пространство часто разбивается о психологические барьеры: масштаб уборки пугает, а расставание с привычными вещами вызывает тревогу. Эксперты рассказали, как провести ревизию грамотно, сохранив душевное равновесие и не навредив экологии.

Врач-психотерапевт Анастасия Пилипенко объясняет природу страха перед уборкой большим объемом работы, который провоцирует прокрастинацию. Многие воспринимают расставание с вещами как утрату. Решение эксперт видит в смене фокуса: например, выделить 15 минут и разобрать одну полку, строго ограничив время. Такой подход снижает тревожность и позволяет постепенно вовлечься в процесс.

— Психологический барьер возникает из-за большого объёма работы. Человек не знает, с чего начать, нужно «всё и сразу». Это приводит к прокрастинации и избеганию уборки. Расставаться с вещами может быть тревожно, это может восприниматься как настоящая утрата, — рассказала изданию omsk.aif.ru Анастасия Пилипенко.

Особое внимание эксперт советует уделить трем категориям «пылесборников»: старой одежде «на потом», неиспользуемой технике и подаркам, хранящимся из чувства вины. Для принятия решения достаточно честно ответить на вопрос, приносит ли вещь радость или пользу сейчас.

Экологичный подход к утилизации подразумевает осознанное отношение к отходам. Как отмечает автор проекта «Экопросвет» Оксана Мироненко, большинство предметов — это не мусор, а ресурс для нового производства. Одежду в хорошем состоянии можно продать или отдать, электронику и батарейки — сдать в спецпункты, а просроченные лекарства перед выбросом смешивать с несъедобными веществами в герметичной упаковке.

— Смешивать мусор можно, но зачем? Ведь каждый отход — это не мусор, а ценный ресурс для новых вещей. Картонная коробка от доставки может стать новой упаковкой, а пластиковая бутылка — превратиться в тару для сока, — пояснила Оксана Мироненко.

Чистота в доме снижает тревогу и дает ощущение контроля, подтверждает психотерапевт. Однако тотальное нежелание расставаться с вещами и патологическое накопительство могут быть симптомами серьезных расстройств. В таких случаях, когда привязанность к хламу становится непреодолимой, решать проблему необходимо с помощью врача-психиатра или психотерапевта.

