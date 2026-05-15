Как вырастить ровные огурцы: советы агронома

Агроном Анна Клинг рассказала, почему огурцы вырастают искривлёнными и как получить богатый урожай.
Почему огурцы деформируются
Основные причины искривления плодов специалист перечислила изданию omsk.aif.ru:
- Недостаточная влажность воздуха и почвы.
- Неправильное опыление: если пчёлы опыляют партенокарпические (самоопыляемые) сорта, плоды могут приобрести грушевидную форму.
- Дефицит питательных веществ (азота, фосфора, калия, кальция, магния, железа) из‑за частого сбора урожая и вымывания элементов из почвы.
Как получить богатый урожай
Рекомендации агронома:
- Выбирайте партенокарпические гибриды — они дают больше плодов, созревают равномерно и часто устойчивы к болезням. Подходят как для теплиц, так и для открытого грунта.
- Поддерживайте оптимальный уровень влажности почвы и воздуха, особенно в жару: обеспечьте стабильный полив.
- Подкармливайте растения раз в две недели: используйте гуматы с азотом и микроэлементами.
- Следите за признаками дефицита питательных веществ: бледность молодых листьев — нехватка азота; пожелтение краёв листьев — недостаток калия; мельчание и пожелтение верхушек — дефицит фосфора; обесцвечивание пространства между жилками — нехватка магния.
- Проводите профилактику болезней: высаживайте устойчивые гибриды; своевременно убирайте растительные остатки; заменяйте грунт в теплице раз в три года и обеззараживайте его перед посадкой; обеспечьте правильную вентиляцию теплицы, контролируйте перепады температур и не допускайте образования конденсата.
Народные средства профилактики
- Против грибковых заболеваний — молочная сыворотка, разведённая водой в соотношении 1:10.
- Профилактика болезней — зольный раствор (1 кг золы на 10 л воды с добавлением 50 г хозяйственного мыла).
- Против бактериальных инфекций — настой чеснока (150–200 г на 10 л, настаивать 24 часа).
- Универсальное средство — травяной настой из одуванчика или чистотела (1 кг травы на 10 л, настаивать 2–3 дня).
— Грамотный уход и внимание к растениям помогут сохранить урожай. Помните: профилактика всегда эффективнее, чем лечение, — заключает агроном Анна Клинг.
