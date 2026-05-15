Как вырастить ровные огурцы: советы агронома

В Новосибирской области погода приостановила уборку урожая с полей. Под снегом остаются зерновые, овощные, технические культуры. Аграрии ждут, когда снег растает, и считают, что еще не все потеряно. Тем не менее они не исключают больших убытков.

После осадков, выпавших 9 октября в большинстве районов Новосибирской области, высота снежного покрова на полях, по оценкам фермеров, составляет 17-20 см. Сейчас сельхозтехнику аграрии практически не выводят, потому что эффективность низкая, велик риск поломок. Качество, например, зерна в такие погодные условия снижается. Но при этом не убранный до снега урожай погибшим пока не считают.