Как вырастить ровные огурцы: советы агронома

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Некрасивые и кривые огурцы чаще всего появляются из‑за недостаточного ухода

Агроном Анна Клинг рассказала, почему огурцы вырастают искривлёнными и как получить богатый урожай.

Почему огурцы деформируются

Основные причины искривления плодов специалист перечислила изданию omsk.aif.ru:

  • Недостаточная влажность воздуха и почвы.
  • Неправильное опыление: если пчёлы опыляют партенокарпические (самоопыляемые) сорта, плоды могут приобрести грушевидную форму.
  • Дефицит питательных веществ (азота, фосфора, калия, кальция, магния, железа) из‑за частого сбора урожая и вымывания элементов из почвы.

Как получить богатый урожай

Рекомендации агронома:

  • Выбирайте партенокарпические гибриды — они дают больше плодов, созревают равномерно и часто устойчивы к болезням. Подходят как для теплиц, так и для открытого грунта.
  • Поддерживайте оптимальный уровень влажности почвы и воздуха, особенно в жару: обеспечьте стабильный полив.
  • Подкармливайте растения раз в две недели: используйте гуматы с азотом и микроэлементами.
  • Следите за признаками дефицита питательных веществ: бледность молодых листьев — нехватка азота; пожелтение краёв листьев — недостаток калия; мельчание и пожелтение верхушек — дефицит фосфора; обесцвечивание пространства между жилками — нехватка магния.
  • Проводите профилактику болезней: высаживайте устойчивые гибриды; своевременно убирайте растительные остатки; заменяйте грунт в теплице раз в три года и обеззараживайте его перед посадкой; обеспечьте правильную вентиляцию теплицы, контролируйте перепады температур и не допускайте образования конденсата.

Народные средства профилактики

  • Против грибковых заболеваний — молочная сыворотка, разведённая водой в соотношении 1:10.
  • Профилактика болезней — зольный раствор (1 кг золы на 10 л воды с добавлением 50 г хозяйственного мыла).
  • Против бактериальных инфекций — настой чеснока (150–200 г на 10 л, настаивать 24 часа).
  • Универсальное средство — травяной настой из одуванчика или чистотела (1 кг травы на 10 л, настаивать 2–3 дня).

— Грамотный уход и внимание к растениям помогут сохранить урожай. Помните: профилактика всегда эффективнее, чем лечение, — заключает агроном Анна Клинг.

Источник фото: нейросеть Алиса

Как подготовить почву к весенним посадкам

Автор: Марина Санькова

Подготовительные работы на грядках весной – неотъемлемая часть садоводческих и огороднических мероприятий.

От характеристик почвы зависят виды культур, которые можно высаживать, её кислотность и готовность к обработке, отмечает специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» Максим Кошелев. Определить структуру грунта можно, сжав его в руке: рассыпающийся грунт указывает на песчаный тип, плотный комок – на глинистый, а рыхлый – на суглинистый. Почва считается готовой к обработке, когда достигает физической спелости, просохла и не образует комков при сжатии. Физически спелая почва не липнет к инструменту.

Секреты обильного урожая: как правильно сочетать овощи на грядке

Автор: Марина Санькова

Когда вы уже запаслись семенами, наступает не менее ответственный этап – планирование будущих посадок.

Опытные аграрии ведут специальный журнал, где фиксируют схемы посадок с учетом принципов севооборота. Специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» отмечают, что данная система часто недооценивается из-за кажущейся сложности, хотя простое соблюдение правил чередования культур существенно повышает урожайность.

В четырех районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за уборки урожая

Автор: Артем Рязанов

В четырех районах Новосибирской области — Черепановском, Тогучинском, Куйбышевском и Колыванском — ввели режим ЧС из-за сложностей с уборкой урожая. Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил об этом ТАСС. Причина — неблагоприятные погодные условия.

На оперативном совещании в правительстве речь шла о двух районах. Кроме того, Шинделов отмечал, что власти Убинского и Венгеровского районов также рассматривают возможность введения режима ЧС.

В Новосибирске возможные потери аграриев из-за снега оценили в миллиарды рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области погода приостановила уборку урожая с полей. Под снегом остаются зерновые, овощные, технические культуры. Аграрии ждут, когда снег растает, и считают, что еще не все потеряно. Тем не менее они не исключают больших убытков.

После осадков, выпавших 9 октября в большинстве районов Новосибирской области, высота снежного покрова на полях, по оценкам фермеров, составляет 17-20 см. Сейчас сельхозтехнику аграрии практически не выводят, потому что эффективность низкая, велик риск поломок. Качество, например, зерна в такие погодные условия снижается.  Но при этом не убранный до снега урожай погибшим пока не считают.

В Новосибирской области качество зерна не дотягивает до прошлогоднего уровня

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области на 5 сентября было собрано 900 тысяч тонн зерна, что на 54% больше показателя прошлого года на ту же дату. По этому показателю регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе, уступая лишь Алтайскому краю (2,2 млн тонн). Треть собранного в регионе урожая зерновых приходится на пшеницу. Такие данные были приведены директором Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Марией Шостак на форуме «Зерно Сибири».

71% исследованного новосибирского урожая классифицировано как продовольственная пшеница. При этом доля пшеницы 3 класса занимает лишь 22%, 4 класса – 49%, а 5 класса – около трети всего объема. Это выше среднегодовых показателей, но ниже уровня 2024 года.

Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой

Автор: Артем Рязанов

Дачники в Новосибирске опасаются, что из-за сырой погоды и неправильного хранения урожая могут остаться без картофеля уже к февралю.

Климат в Новосибирске становится всё более непредсказуемым: дождливая осень, ночные заморозки и возвращение оттепели приводят к гниению картофеля уже через месяц после закладки. Это наносит экономический удар по семейному бюджету.

