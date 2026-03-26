Секреты обильного урожая: как правильно сочетать овощи на грядке

Автор: Марина Санькова

Дата:

Эксперты из Новосибирского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» поделились рекомендациями по грамотному сочетанию культур на грядках для достижения обильного урожая

Когда вы уже запаслись семенами, наступает не менее ответственный этап – планирование будущих посадок.

Дневник огородника – ключ к успеху

Опытные аграрии ведут специальный журнал, где фиксируют схемы посадок с учетом принципов севооборота. Специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» отмечают, что данная система часто недооценивается из-за кажущейся сложности, хотя простое соблюдение правил чередования культур существенно повышает урожайность.

Для ведения учета достаточно составить список предполагаемых к посадке овощей, распределить их по грядкам, а на следующий сезон сменить культуры, учитывая их принадлежность к различным ботаническим семействам.

— После пасленовых (томаты, перец, баклажаны) и тыквенных (огурцы, тыквы, кабачки) на той же грядке удачным выбором станут зеленные культуры (укроп, лук, салат, шпинат) и представители капустных. Они, в свою очередь, послужат отличными предшественниками для корнеплодов (свекла, морковь) и луковичных (чеснок). После них можно смело высаживать бобовые – горох и фасоль, – поясняет главный специалист новосибирского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ольга Широкова.

Эксперты уверены, что даже на небольшой площади севооборот приносит видимые результаты, предотвращая истощение почвы и снижая риск распространения вредителей и болезней.

Секреты «дружбы» овощей на одной грядке

Ученый Мел Бартоломью предложил оригинальный метод выращивания, основанный на разделении грядки на секции (квадратные футы) и чередовании различных культур. Такой подход экономит пространство, повышает урожайность и упрощает уход.

Принцип аллелопатии, или взаимного влияния растений, основан на выделении химических веществ через корневую систему и листья. Эти вещества могут как стимулировать, так и подавлять рост других культур.

— Корни многих растений выделяют кислоты, помогающие извлекать питательные вещества, например, фосфор, — добавляет Ольга Широкова. — Известны случаи, когда растения выделяют фитотоксины, подавляющие рост соседних видов. Поэтому важно уделять внимание борьбе с сорняками, которые также могут негативно влиять на огородные культуры.

Комбинирование растений на одной грядке – эффективный способ повышения урожайности и улучшения вкусовых качеств овощей. Более того, это снижает потребность в химических средствах защиты, используя, например, бархатцы для отпугивания тли и колорадского жука благодаря содержащимся в них тиофенам.

Подбор «соседей» для каждой культуры

При планировании грядок специалисты советуют учитывать основные культуры и их потребности.

  • Картофель: требует азота. Хорошими соседями будут бобовые, которые обогащают почву азотом. Лук и чеснок защитят от фитофторы.
  • Томаты: лучше всего развиваются рядом с базиликом, петрушкой, мятой. Следует избегать соседства с укропом, фенхелем и родственными культурами.
  • Огурцы: благоприятно соседство с бобовыми, салатом, сельдереем, укропом и свеклой. Не рекомендуется высаживать рядом томаты и картофель.
  • Свекла: неприхотлива. Хорошо сочетается с морковью, редисом, капустой, луком. Нежелательны бобовые.
  • Морковь: положительно влияет соседство с салатом, луком, редисом, укропом, горохом, чесноком, шпинатом. Салат и шпинат удерживают влагу, лук и чеснок отпугивают морковную муху.
  • Капуста белокочанная: соседями могут быть мята, сельдерей, укроп, шпинат, свекла. Чеснок и лук защитят от вредителей. Избегать соседства с томатами и петрушкой.

Биологические защитники

Пряные травы, такие как шалфей, розмарин, базилик, обладают фитонцидами, подавляющими развитие патогенных микроорганизмов и отпугивающими вредителей.

Календула, высаженная рядом с томатами, отпугивает тлю. Лаванда среди клубники или капусты защищает от слизней.

Сидераты – быстрорастущие растения, высеваемые для улучшения почвы, обогащения ее азотом и органикой, подавления сорняков и болезней. Среди них – горчица, фацелия, вика, рожь. Весной и летом эффективны тагетисы, отпугивающие насекомых.

Заключение

Изучение совместимости растений – непрерывный процесс. Относясь к огороду как к площадке для саморазвития, вы не только получите вкусные овощи, но и удовольствие от процесса.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Инфекции под солнцем: как обезопасить себя на даче

Автор: Марина Санькова

Приближается дачный сезон, требующий внимания не только к садовым делам, но и к собственному самочувствию. Какие недуги чаще всего подстерегают любителей загородного отдыха? Когда активизируются клещи и какова их опасность? Как минимизировать риск заболеваний? На эти и другие вопросы ответит Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, инфекционист ИНВИТРО.

Все заболевания, с которыми можно столкнуться на даче, условно делятся на инфекционные и неинфекционные. Однако наибольшую опасность для дачников представляют именно инфекции. Их существует множество, и они могут передаваться через укусы насекомых, употребление загрязненной воды или контакт с почвой, а также из-за пренебрежения гигиеной. Риск заражения возрастает в начале и разгар сезона, когда люди активно трудятся на грядках, собирают урожай и проводят больше времени на свежем воздухе.

В четырех районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за уборки урожая

Автор: Артем Рязанов

Автор: Артем Рязанов

В четырех районах Новосибирской области — Черепановском, Тогучинском, Куйбышевском и Колыванском — ввели режим ЧС из-за сложностей с уборкой урожая. Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил об этом ТАСС. Причина — неблагоприятные погодные условия.

На оперативном совещании в правительстве речь шла о двух районах. Кроме того, Шинделов отмечал, что власти Убинского и Венгеровского районов также рассматривают возможность введения режима ЧС.

В Новосибирске возможные потери аграриев из-за снега оценили в миллиарды рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области погода приостановила уборку урожая с полей. Под снегом остаются зерновые, овощные, технические культуры. Аграрии ждут, когда снег растает, и считают, что еще не все потеряно. Тем не менее они не исключают больших убытков.

После осадков, выпавших 9 октября в большинстве районов Новосибирской области, высота снежного покрова на полях, по оценкам фермеров, составляет 17-20 см. Сейчас сельхозтехнику аграрии практически не выводят, потому что эффективность низкая, велик риск поломок. Качество, например, зерна в такие погодные условия снижается.  Но при этом не убранный до снега урожай погибшим пока не считают.

В Новосибирской области качество зерна не дотягивает до прошлогоднего уровня

Автор: Оксана Мочалова

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области на 5 сентября было собрано 900 тысяч тонн зерна, что на 54% больше показателя прошлого года на ту же дату. По этому показателю регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе, уступая лишь Алтайскому краю (2,2 млн тонн). Треть собранного в регионе урожая зерновых приходится на пшеницу. Такие данные были приведены директором Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Марией Шостак на форуме «Зерно Сибири».

71% исследованного новосибирского урожая классифицировано как продовольственная пшеница. При этом доля пшеницы 3 класса занимает лишь 22%, 4 класса – 49%, а 5 класса – около трети всего объема. Это выше среднегодовых показателей, но ниже уровня 2024 года.

Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой

Автор: Артем Рязанов

Автор: Артем Рязанов

Дачники в Новосибирске опасаются, что из-за сырой погоды и неправильного хранения урожая могут остаться без картофеля уже к февралю.

Климат в Новосибирске становится всё более непредсказуемым: дождливая осень, ночные заморозки и возвращение оттепели приводят к гниению картофеля уже через месяц после закладки. Это наносит экономический удар по семейному бюджету.

В Новосибирской области оценили качество зерна после затяжных дождей

Автор: Мария Гарифуллина

Автор: Мария Гарифуллина

Дождливые дни в августе стали серьезным вызовом для аграриев Новосибирской области, поставив под угрозу качества зерна.  Агрономы опасаются повторения ситуации прошлого года, когда значительная часть урожая пошла на фураж. Этого удастся избежать, если в сентябре не будет большого количества осадков.

— Бедой прошлого года, как мы помним, было прорастание на корню — то есть пшеница еще стояла в полях, а зерно в колосе уже прорастало. Из-за этого даже пшеница третьего класса становилась пшеницей пятого класса. В хлебопекарное производство такое зерно не идет. В текущем году этой беды мы пока избежали. Дожди вовремя остановились. Еще неделя интенсивных осадков, и мы бы увидели прорастание. Сейчас все зависит от погоды в сентябре. Оптимально будет во второй декаде месяца еще сделать срез и посмотреть, какое зерно в целом получает регион. Что касается клейковины, этот показатель пока невысокий из-за того, что в целом лето было не жаркое, — рассказал Infopro54 генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт», председателя комитета по сельскому хозяйству «ОПОРЫ России» Сергей Соколов.

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
