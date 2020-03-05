Программа дает возможность оценить текущее положение бизнеса, трансформировать мышление и найти новые подходы к решению управленческих задач, формированию стратегии и информационного пространства компании
— Судьба компании и судьба личности: где пересечение
— Бренд компании в психосемантическом пространстве ее клиентов
— Ключевые подходы к формированию стратегии и позиционированию
— Современные методы формирования информационного пространства
— Репутация как незаменимый ресурс компании: риски и возможности
Дата проведения: 28 марта
Время проведения: 10:00-16:00
Для тех родителей, кто не стоит на месте, развивается сам и задумывается о стратегии развития своего ребенка в будущем
Краткая программа
Дата проведения: 28 марта
Время проведения: 16:00-18:00
АЛЕКСЕЙ СИТНИКОВ-доктор психологических наук, доктор экономических наук, профессор, мастер делового администрирования (МВА), сертифицированный тренер НЛП. Профессор МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ.
В его портфолио – более 400 избирательных кампаний в нашей стране и за рубежом (включая кампании Б. Ельцина и А. Лебедя) и свыше 500 тренинговых и консалтинговых проектов по технологиям формирования корпоративной культуры и управлению изменениями.
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами мероприятия
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