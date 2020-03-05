«Эффективная компания»- Двухдневный практический семинар для тех, кто несет личную ответственность за успех или неудачу компании. Количество участников ограничено

Углубленное изучение и разбор инструментов и методологии Адизеса, а так же персональное консультирование.

На семинаре будет не только теория, но и практика. Вы будете разбирать конкретные кейсы в группах, чтобы углубиться а применяемые подходы и оценить их полезность для Вашей компании.

Если вы:

Ставите перед бизнесом амбициозные цели

Ищете новые форматы

Масштабируете бизнес

Выходите на новые рынки

Краткая программа

Как создать систему управления изменениями?

Проводим диагностику компании для выбора оптимального пути дальнейшего развития;

Определяем проблемы и потенциальные точки улучшений, а также последовательность изменений, которые позволят достичь организационного здоровья и максимальной производительности компании.

Как проводить реформирование организационной структуры?

Определяем долгосрочные цели;

Создаем орг. структуру, оптимальную для достижения наших долгосрочных целей;

Определяем зоны ответственности и полномочий, кто что делает и за что отвечает;

Согласовываем вклад каждого для достижения долгосрочных целей организации – OKR, индикаторы здоровья, SLA, бюджеты;

Разрабатываем оптимальную систему вознаграждения, имея полностью прозрачное понимание о вкладе всех в достижение общих целей;

Устраняем факторы демотивации для сотрудников.

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Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами